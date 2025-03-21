Технологии помогают мошенникам подделывать голоса близких?

Аналитик CERT.lv Дана Лудвига поясняет, что такие технологии уже применяются за рубежом, но чтобы использовать их в масштабах реального мошенничества, нужны определённые условия - например, доступ к продолжительным записям голоса конкретного человека. Простого "алло" в ответ на пустой звонок явно недостаточно. По ее мнению, подобные молчащие звонки чаще всего - попытка убедиться, что номер активен.

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска также считает, что пока больше похоже на психологический эффект: в условиях стресса человек может принять любой знакомый голос за голос родственника. Тем более, мошенники часто добавляют в звонки стоны, крики - это дестабилизирует собеседника и снижает критичность мышления.

Впрочем, возможность появления таких схем в Латвии в будущем эксперты не исключают. В CERT.lv напоминают, что ещё в прошлом году через мошенническую схему в WhatsApp могли быть получены голосовые сообщения пользователей, а также другие личные данные - что теоретически создает почву для создания поддельного голоса.

Специалисты советуют проявлять осторожность: не размещать свой голос в открытом доступе (например, на автоответчиках), не делиться лишней информацией в соцсетях, а при получении тревожного звонка - перезвонить самому родственнику.

Согласно данным полиции, за первые месяцы текущего года в Латвии от действий телефонных мошенников пострадали 173 человека, потеряв в общей сложности 1,25 миллиона евро.

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