В Латвии почти год разрешены однополые партнерства: что говорит статистика?

Как сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции, министр подчеркнула, что 2024 год стал временем значимых перемен в работе нотариата. Одним из важнейших событий - "не только для нотариата, но и для всей страны" - стали поправки к Закону о нотариате, вступившие в силу 1 июля 2024 года. Именно они ввели в правовое поле новый институт - партнерство, юридически закрепляющее совместную жизнь двух совершеннолетних лиц.

По словам министра, активная регистрация партнерств свидетельствует о том, что жители Латвии охотно пользуются новыми правами. Это, в свою очередь, доказывает востребованность нового правового института. Приняв регулирование партнёрств, государство этим историческим решением продемонстрировало уважение к правам человека, частной жизни и свободе личного выбора каждого жителя страны, убеждена Либиня-Эгнере.