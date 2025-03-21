В Латвии на сегодняшний день зарегистрированы 476 партнерств, из которых 182 заключены между однополыми парами. Об этом сообщила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") в пятницу, выступая на общем собрании присяжных нотариусов.
В Латвии почти год разрешены однополые партнерства: что говорит статистика?
Как сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции, министр подчеркнула, что 2024 год стал временем значимых перемен в работе нотариата. Одним из важнейших событий - "не только для нотариата, но и для всей страны" - стали поправки к Закону о нотариате, вступившие в силу 1 июля 2024 года. Именно они ввели в правовое поле новый институт - партнерство, юридически закрепляющее совместную жизнь двух совершеннолетних лиц.
По словам министра, активная регистрация партнерств свидетельствует о том, что жители Латвии охотно пользуются новыми правами. Это, в свою очередь, доказывает востребованность нового правового института. Приняв регулирование партнёрств, государство этим историческим решением продемонстрировало уважение к правам человека, частной жизни и свободе личного выбора каждого жителя страны, убеждена Либиня-Эгнере.
Министр также выразила признательность нотариусам за проделанную работу по подготовке к вступившим в силу с 1 января 2025 года изменениям в наследственном праве. По её словам, данная реформа знаменует собой начало процесса цифровизации наследственного делопроизводства. Она отдельно отметила роль нотариусов в укреплении государственной безопасности - в частности, в модернизации работы Земельной книги и исполнении новых обязанностей по установлению гражданства лиц, подающих заявления о праве собственности.
Либиня-Эгнере обозначила приоритеты нотариата на ближайшее будущее. Среди них - расширение доступности нотариальных услуг в регионах и укрепление прав детей. С учётом результатов пилотного проекта, проведённого в 2023 году, а также устойчивого спроса со стороны населения, планируется увеличение присутствия нотариусов в региональных центрах.
Кроме того, ведётся работа над поправками к Закону о нотариате и Гражданско-процессуальному закону. Изменения предполагают, что в случае развода у нотариуса - если между родителями отсутствует спор - достигнутое соглашение об опеке над ребёнком, праве на общение и алиментах будет приобретать обязательную юридическую силу. При неисполнении обязательств одним из родителей можно будет напрямую обратиться к судебному исполнителю, который обеспечит их исполнение в принудительном порядке.
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