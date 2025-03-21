В пятницу верхняя палата немецкого парламента - Бундесрат - утвердила масштабный план государственных расходов, предусматривающий инвестиции в развитие инфраструктуры и оборонную сферу. Нижняя палата - Бундестаг - одобрила этот документ еще во вторник.

Новый финансовый план предусматривает ослабление действующих жестких правил в отношении государственного долга, что позволит правительству брать неограниченные кредиты для финансирования обороны, гражданской защиты, деятельности разведслужб и обеспечения кибербезопасности. Кроме того, в документе отдельно прописано расширение военной помощи Украине.

Одной из ключевых инициатив станет создание специального фонда объемом 500 миллиардов евро для инвестиций в инфраструктуру. Из этой суммы 100 миллиардов будут направлены на борьбу с изменением климата и его последствиями.

Согласно договоренностям, достигнутым между представителями оборонной отрасли и украинскими чиновниками, помощь Украине будет включать в себя оперативные поставки критически важной военной техники. Об этом сообщил депутат-социал-демократ Андреас Шварц.

Как уточнил пресс-секретарь министра обороны Германии Бориса Писториуса, Украина получит зенитные ракетные комплексы IRIS-T, крылатые ракеты, разведывательные радары, беспилотники, боевые машины и легкое вооружение.

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