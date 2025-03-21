Балтия и Северные страны обсудили, как противостоять "теневому флоту" России

Цель встречи заключалась в обмене мнениями по актуальным вопросам безопасности и обороны региона, а также по вопросам поддержки Украины в достижении справедливого и устойчивого мира.

В рамках встречи государственные секретари внешнеполитических ведомств стран NB8 также вели дискуссию об укреплении европейской системы безопасности и обороны, включая наращивание финансирования в области обороны и развитие военной промышленности.

Одной из ключевых тем встречи стала защита критической инфраструктуры региона Балтийского моря и повышение устойчивости к гибридным угрозам - от кибератак до дезинформации и энергетической зависимости.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвии Анджей Вилумсон подчеркнул твердую поддержку Украины со стороны Латвии, отметив, что объем латвийской военной помощи составляет не менее 0,25% ВВП. Он также сообщил, что Латвия планирует увеличить свои оборонные расходы до 5% от валового внутреннего продукта.

В этом году координацию сотрудничества стран NB8 в сфере внешней политики осуществляет Дания. Она определила в качестве своих приоритетов: укрепление сотрудничества между Балтийскими и Северными странами в области безопасности и обороны, расширение региональной и глобальной поддержки Украины, а также усиление потенциала оборонной промышленности Европы.

Формат NB8 объединяет восемь стран: Данию, Эстонию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Финляндию и Швецию.

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