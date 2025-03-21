В Польше бывшего министра обороны обвинили в рассекречивании военного плана

Блащак занимал пост министра обороны в национал-консервативном правительстве, находившемся у власти с 2015 по 2023 год. В 2023 году он частично обнародовал план обороны, составленный в 2011 году. В документе, среди прочего, содержались положения о том, что в случае российского вторжения польская армия должна отступить с востока на запад - до линии реки Висла, пересекающей центральную часть страны.

После предъявления обвинений Блащак выступил перед журналистами и заявил, что считает их абсолютно необоснованными.

Утром в пятницу он написал на платформе X (бывший Twitter), что прокуратура собирается обвинить его за то, что он обнародовал план первого правительства Туска, предусматривавший "сдать половину территории Польши без боя". "Я бы сделал это снова, не колеблясь ни секунды. У меня было не просто право, а обязанность это сделать", - подчеркнул он.

Обращаясь напрямую к Дональду Туску, Блащак добавил: "Благодаря этому поляки узнали правду о судьбе, которую вы уготовили жителям Восточной Польши. Благодаря этому никто больше никогда не вернется к таким планам".

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