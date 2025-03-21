Сегодня с побережья пляжа с Голубым флагом в Вентспилсе в воды Балтийского моря была выпущена молодая нерпа по имени Перле, выросшая в Рижском зоопарке. Об этом сообщило Вентспилсское самоуправление.
Рожденная в зоопарке нерпа по имени Перле выпущена в Балтийское море
Как передает программа Panorāma Латвийского телевидения, Перле родилась в Рижском зоопарке. Первый месяц своей жизни она питалась исключительно жирным материнским молоком и теперь готова начать самостоятельную жизнь в дикой природе. В отличие от многих других детенышей, тюленихи не обучают своих малышей охоте и навыкам выживания. Мать кормит детеныша молоком до определенного возраста, а затем оставляет его одного, предоставляя возможность выживать, как тот умеет.
Новорожденная самка серого тюленя появилась на свет 3 февраля в Национальном зоопарке. Имя Перле - "Жемчужина" - было выбрано в Вентспилсе.
Муниципалитет Вентспилса уже многие годы оказывает финансовую поддержку содержанию и реабилитации тюленей в Рижском национальном зоопарке. В знак благодарности зоопарк доверил именно жителям Вентспилса честь выбрать имя для малышки.
Воспитанников дошкольного образовательного учреждения Ruķitis пригласили принять участие в конкурсе рисунков. Детям было предложено нарисовать тюленя или семью тюленей, сопроводив работу предложенным именем для новорожденной.
На конкурс поступило множество творческих работ, и имя Пэрле, предложенное Алисой Бенхене и Петерисом Пастаром, было признано самым подходящим.
Оба юных автора будут награждены благодарственными призами от Рижского национального зоопарка и Вентспилсской думы.
Пятнадцатилетняя мать Перле по кличке Криста - опытная тюлениха: для нее и 27-летнего самца Пуйки это уже пятый общий детеныш.
С приходом весны на латвийском побережье нередко можно встретить истощенных тюленьих малышей. Обычно это происходит в марте и начале апреля. Поэтому, гуляя по пляжу, необходимо держать собак на поводке, не беспокоить отдыхающих детенышей, а в случае, если животное травмировано, обязательно сообщить об этом в Управление по охране природы.
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