В том, что касается развития ВПК, Евросоюзу следует брать пример с Украины, заявил в Берлине комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс. Украина, по его оценке, станет опорой системы европейской безопасности - пишет DW.
Гарантии безопасности: Евросоюза для Украины или наоборот?
"Мы, европейцы, должны брать на себя намного больше ответственности за нашу обороноспособность. Нас в Европе - 450 миллионов человек, и мы умоляем 340 миллионов американцев защитить нас от 140 миллионов россиян, которые за три с лишним года войны не смогли одолеть 38 миллионов украинцев. Надо понять, что мы способны сами намного эффективнее организовать нашу оборону".
Так еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс закончил свое выступление на международной конференции в Берлине "Украина и мы. Что дальше?", организованной 21 марта берлинским "Центром либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne, LibMod).
Еврокомиссар: Россия может напасть на страну ЕС в ближайшие пять лет
Конференция проходила на следующий день после саммита ЕС в Брюсселе, на котором речь шла о мерах, призванных в ускоренном порядке повысить обороноспособность Европы и изложенных в так называемой "Белой книге". А днем раньше Евросоюз наметил план перевооружения, согласно которому в оборону Европы намечается инвестировать до 800 млрд евро в ближайшие три года.
"Нам не хватает тысяч танков, бронемашин, артиллерийских установок, инновационных боевых средств, - перечислял Кубилюс на конференции в Берлине. - Нужны самолеты стратегической авиации, самолеты-заправщики, необходим щит противовоздушной и противоракетной обороны, а также укрепление северо-восточных рубежей. Приоритетом остается и наращивание военной помощи Украине".
Следующая фаза - реализация принятых решений, сказал он. Причем, быстрая. По его данным, Россия тратит на военные цели сумму, эквивалентную 9 процентам ВВП страны, страны ЕС - в среднем менее 2 процентов. А в текущем 2025 году, по подсчетам еврокомиссара, военный бюджет России будет больше, чем расходы на оборону всех стран ЕС вместе взятых.
"Могу повторить то, что говорят немецкие и, в частности, датские спецслужбы, - заявил Кубилюс, - а именно, есть вероятность того, что в течение ближайших пяти лет Россия совершит нападение на одну из стран Западной Европы, протестирует пятую статью договора НАТО". Если Европа хочет избежать войны, добавил он, то ей следует к войне подготовиться.
Немецкая помощь Киеву: из солидарности или в своих интересах?
Пример оперативных действий, по его словам, подает Германия, только что отменившая "долговой тормоз" на военные расходы. Решение бундестага на этот счет в эту пятницу, 21 марта, поддержал и бундесрат - палата федеральных земель ФРГ.
Марилуизе Бек (Marieluise Beck) из "Центра либеральной современности" (она много лет была депутатом бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые") иначе оценивает роль Германии. Она критически отзывается о курсе канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), который старается, в первую очередь, избежать эскалации военных действий в Украине, чтобы в них не оказались втянуты страны НАТО.
Но и военная помощь, которую Германия оказывает Киеву, считает Бек, продиктована, скорее, чувством солидарности со страной, подвергшейся агрессии, а не страхом перед возможным нападением России на Германию. Между тем безопасность Германии обеспечивается и в Украине, заявила Бек, перефразировав слова бывшего министра обороны Петера Штрука (Peter Struck), говорившего так о роли бундесвера в Афганистане.
А вот в Латвии хорошо понимают угрозу, которую представляет Россия. Выступая на конференции в Берлине, посол Латвии в Германии Алда Ванага заявила, что ее страна вполне осознает свою ответственность за обеспечение безопасности своей и Европы.
"Латвия много инвестирует в свою оборону - если быть точным, 3,5 процента ВВП, в этом году правительство приняло решение выделить 4 процента, а в будущем году это будут, вероятно, уже 5 процентов, - рассказала Ванага. - Это показывает, что Латвия думает о своей обороне." Об этом, по ее словам, также свидетельствует возвращение в стране к всеобщей воинской обязанности и меры, принимаемые в сфере гражданской обороны: "Каждый человек в Латвии знает, что надо делать, чтобы выжить в первые 72 часа в случае разразившегося кризиса".
"Украина - хребет европейской безопасности"
Судя по выступлению Андрюса Кубилюса на конференции в Берлине, значительные надежды на обеспечение безопасности в Европе в Еврокомиссии возлагают и на саму Украину, ее военно-промышленный комплекс, который в будущем должен быть интегрирован в европейский.
В 2022 году предприятия украинского ВПК выпустили продукции на 1 млрд евро, в 2024 году - уже на 35 млрд, напомнил Кубилюс и призвал европейцев брать пример с Украины, которая, добавил еврокомиссар, научилась делать оружие, не только отвечающее европейским стандартам качества, но и лучше. Особенно в том, что касается дронов и средств электронной борьбы.
Так что интеграция предприятий украинского ВПК в европейские структуры отвечает интересам обеих сторон, отметил Кубилюс. Он пришел к такому выводу, оценивая перспективы обеспечения европейской безопасности на фоне изменившейся из-за политики Дональда Трампа геополитической ситуации и возросшей военной мощи Китая: "Я абсолютно убежден в том, что Украина останется самой сильной на европейском континенте демократической военной державой. А это, в свою очередь, послужит интересам общеевропейской безопасности".
А директор "Центра либеральной современности" Ральф Фюкс (Ralf Füchs) назвал Украину даже "хребтом системы европейской безопасности - и сегодня, и в будущем".
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