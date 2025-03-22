Гарантии безопасности: Евросоюза для Украины или наоборот?

А вот в Латвии хорошо понимают угрозу, которую представляет Россия. Выступая на конференции в Берлине, посол Латвии в Германии Алда Ванага заявила, что ее страна вполне осознает свою ответственность за обеспечение безопасности своей и Европы.

"Латвия много инвестирует в свою оборону - если быть точным, 3,5 процента ВВП, в этом году правительство приняло решение выделить 4 процента, а в будущем году это будут, вероятно, уже 5 процентов, - рассказала Ванага. - Это показывает, что Латвия думает о своей обороне." Об этом, по ее словам, также свидетельствует возвращение в стране к всеобщей воинской обязанности и меры, принимаемые в сфере гражданской обороны: "Каждый человек в Латвии знает, что надо делать, чтобы выжить в первые 72 часа в случае разразившегося кризиса".

"Украина - хребет европейской безопасности"

Судя по выступлению Андрюса Кубилюса на конференции в Берлине, значительные надежды на обеспечение безопасности в Европе в Еврокомиссии возлагают и на саму Украину, ее военно-промышленный комплекс, который в будущем должен быть интегрирован в европейский.

Разведывательный беспилотный комплекс Raybird-3 (ACS-3) производства компании Skaeton Фото: DW

В 2022 году предприятия украинского ВПК выпустили продукции на 1 млрд евро, в 2024 году - уже на 35 млрд, напомнил Кубилюс и призвал европейцев брать пример с Украины, которая, добавил еврокомиссар, научилась делать оружие, не только отвечающее европейским стандартам качества, но и лучше. Особенно в том, что касается дронов и средств электронной борьбы.

Так что интеграция предприятий украинского ВПК в европейские структуры отвечает интересам обеих сторон, отметил Кубилюс. Он пришел к такому выводу, оценивая перспективы обеспечения европейской безопасности на фоне изменившейся из-за политики Дональда Трампа геополитической ситуации и возросшей военной мощи Китая: "Я абсолютно убежден в том, что Украина останется самой сильной на европейском континенте демократической военной державой. А это, в свою очередь, послужит интересам общеевропейской безопасности".

А директор "Центра либеральной современности" Ральф Фюкс (Ralf Füchs) назвал Украину даже "хребтом системы европейской безопасности - и сегодня, и в будущем".

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