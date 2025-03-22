Если относиться к визитам членов королевской семьи как к посланиям, то поездка принца Уэльского в Эстонию, где он сфотографировался в танке недалеко от российской границы, вероятно, была одним из самых прямых.
Фото: принц Уильям в танке у российской границы с Эстонией
Принц Уильям прибыл в Эстонию, чтобы поддержать британские войска в самом крупном оперативном развертывании армии Великобритании за рубежом, которое призвано защитить балтийскую страну от угрозы со стороны России.
В пятницу на промерзшей земле военного полигона перед принцем предстали солдаты и военная техника, охраняющие восточный фланг НАТО.
Принц был в камуфляжной форме, он сфотографировался в танке Challenger 2, а затем в бронированной боевой машине.
Во время своего двухдневного визита в Эстонию принц Уильям встретился с некоторыми из 900 британских военнослужащих, которые входят в состав этих многонациональных сил. Среди них были и солдаты Мерсийского полка, почетным полковником которого он является.
В Эстонии принцу провели экскурсию по военному полигону базы в Тапе. База этом эстонском городе — часть операции «Кабрит», вклада Великобритании в обеспечение «коллективной безопасности и обороны» НАТО в этом уязвимом балтийском регионе.
Принцу, на рукаве которого был знак НАТО, показали полевые учения этой боевой группы. Кроме того, он смог познакомиться с эстонскими и французскими военнослужащими.
Он спрашивал солдат об их службе в «контексте близости к России» и интересовался, кажется ли им этот опыт более реальным по сравнению с предыдущими учениями.
Так выглядит сдерживание России на практике — и эта база показывает, насколько может измениться баланс сил. До того как Эстония вновь обрела независимость в 1991 году, здесь располагалась база советской противовоздушной обороны, где истребители МиГ были готовы к противостоянию с Западом.
С тех пор все перевернулось: на этой территории размещены эстонские войска и их союзники по НАТО, чтобы предотвратить возможное вторжение России.
Эта стратегически важная военная база продолжает расширяться, и ее обледенелые улицы заполняет натовская военная техника.
Принц не только проехался на танке Challenger 2, но и посмотрел БМП Warrior, французскую боевую машину Griffon, реактивную систему залпового огня, инженерную машину Trojan, а также управлял мобильной артиллерийской установкой Archer.
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Война в Украине показала, насколько быстро меняются боевые технологии, так что в четверг 20 марта принц увидел беспилотник на водородном топливе во время визита к его разработчикам в Таллине.
На военной базе Тапа он расспрашивал солдат о новой «угрозе беспилотников», с которой сталкиваются современные армии, и об «изменениях в тактике», которые для этого потребуются.
Вокруг базы — предупреждающие знаки: «Сообщайте о замеченных дронах».
Во время осмотра объектов принц попробовал свои силы в бильярде и настольном футболе. Игра быстро превратилась в соревнование между его командой «Астон Вилла» и болельщиком их соперника из того же города, «Бирмингем Сити».
В четверг сотни местных жителей в Таллине ждали принца на морозе, выстроившись вдоль ограждений, чтобы пожать ему руку или сделать с ним селфи. Он был тепло принят в этой небольшой, технологически развитой стране, которая все больше рассчитывает на своих союзников.
Эстония активно поддерживает Украину, поскольку имеет общую границу с Россией и в прошлом находилась под властью Советского Союза. По всему Таллину рядом с эстонским сине-черно-белым триколором развеваются украинские флаги.
Многие украинские семьи нашли убежище в Эстонии. Во время посещения таллинской школы для украинских детей-беженцев принц Уильям высоко оценил силу Украины.
«Украинская стойкость — во всем, — сказал принц Уильям ученикам. — У вас очень сильный дух, добрые души — это очень важно».