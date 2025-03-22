Фото: принц Уильям в танке у российской границы с Эстонией

Он спрашивал солдат об их службе в «контексте близости к России» и интересовался, кажется ли им этот опыт более реальным по сравнению с предыдущими учениями.

Принц Уильям на борту гусеничной бронемашины Warrior во время полевых учений Фото: Getty Images

Так выглядит сдерживание России на практике — и эта база показывает, насколько может измениться баланс сил. До того как Эстония вновь обрела независимость в 1991 году, здесь располагалась база советской противовоздушной обороны, где истребители МиГ были готовы к противостоянию с Западом.

С тех пор все перевернулось: на этой территории размещены эстонские войска и их союзники по НАТО, чтобы предотвратить возможное вторжение России.

Эта стратегически важная военная база продолжает расширяться, и ее обледенелые улицы заполняет натовская военная техника.

Принц не только проехался на танке Challenger 2, но и посмотрел БМП Warrior, французскую боевую машину Griffon, реактивную систему залпового огня, инженерную машину Trojan, а также управлял мобильной артиллерийской установкой Archer.

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Принца Уильяма в Таллинне тепло встретили местные жители Фото: Getty Images

Война в Украине показала, насколько быстро меняются боевые технологии, так что в четверг 20 марта принц увидел беспилотник на водородном топливе во время визита к его разработчикам в Таллине.

На военной базе Тапа он расспрашивал солдат о новой «угрозе беспилотников», с которой сталкиваются современные армии, и об «изменениях в тактике», которые для этого потребуются.