Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что власти Украины согласились провести выборы президента. В Киеве пока не отреагировали на эти слова.
Власти Украины согласились провести выборы президента страны, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону, опубликованном в пятницу, 21 марта.
Уиткофф ответил на утверждение Карлсона, что власти РФ отказываются подписывать какой-либо договор с Владимиром Зеленским, обвиняя его в нелегитимности, так как в Украине не прошли очередные выборы президента. Журналист спросил Уиткоффа, состоятся ли там выборы.
"Да, они будут. Они согласились на это. В Украине будут выборы", - ответил Уиткофф. Он не уточнил, кто именно в Киеве об этом сказал и когда может состояться голосование. Киев не комментировал эти слова.
Уиткофф: Донбасс и Крым хотят быть в России
"Самый большой вопрос в этом конфликте - это так называемые четыре региона. Донбасс(Луганская и Донецкая области. - Ред.), Крым, и две других (Запорожская и Херсонская области. - Ред.). Они русскоязычные. Там прошли референдумы, где подавляющее большинство населения сказало, что хочет быть под властью России. Думаю, это ключевой вопрос в конфликте, первостепенный. Когда он будет решен, мы будем вести очень позитивные разговоры", - добавил спецпосланник президента США.
По его словам, Россия де-факто контролирует эти территории, но законы Украины запрещают это признавать. "Вопрос в том, признает ли мир их российскими территориями. И сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это. Это центральная проблема в конфликте", - сказал Уиткофф.
По его словам, Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже "в значительной степени признали, что они не станут членом НАТО".
США не впервые говорят о выборах в Украине
Еще 1 февраля агентство Reuters процитировало спецпредставителя США Кита Келлога, который призвал власти Украины провести выборы в стране до конца года. Тогда советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отверг это предложение.
Очередные выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года. Верховная рада не стала объявлять их, так как в стране военное положение. Конституция Украины прямо не запрещает проводить президентские выборы во время военного положения - в отличие от выборов в Верховную раду. Однако такой запрет установлен на уровне закона "О правовом режиме военного положения".
Владимир Путин 2 февраля назвал Зеленского "действовавшим когда-то главой государства". Еще в конце января президент РФ заявил об отказе заключать мирный договор с Зеленским, так как тот, по мнению Путина, "в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать". Ранее российский лидер также говорил, что президент Украины, по его мнению, не может оставаться на посту из-за не прошедших в срок выборов.
2 февраля эту позицию раскритиковал и глава МИД Украины Андрей Сибига: "Замечания Путина о легитимности президента Украины абсурдны. За четверть века его пребывания в Кремле в Украине сменились три президента на честных выборах".
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