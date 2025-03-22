По его словам, Россия де-факто контролирует эти территории, но законы Украины запрещают это признавать. "Вопрос в том, признает ли мир их российскими территориями. И сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это. Это центральная проблема в конфликте", - сказал Уиткофф.

По его словам, Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже "в значительной степени признали, что они не станут членом НАТО".

США не впервые говорят о выборах в Украине

Еще 1 февраля агентство Reuters процитировало спецпредставителя США Кита Келлога, который призвал власти Украины провести выборы в стране до конца года. Тогда советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отверг это предложение.

Очередные выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года. Верховная рада не стала объявлять их, так как в стране военное положение. Конституция Украины прямо не запрещает проводить президентские выборы во время военного положения - в отличие от выборов в Верховную раду. Однако такой запрет установлен на уровне закона "О правовом режиме военного положения".

Владимир Путин 2 февраля назвал Зеленского "действовавшим когда-то главой государства". Еще в конце января президент РФ заявил об отказе заключать мирный договор с Зеленским, так как тот, по мнению Путина, "в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать". Ранее российский лидер также говорил, что президент Украины, по его мнению, не может оставаться на посту из-за не прошедших в срок выборов.

2 февраля эту позицию раскритиковал и глава МИД Украины Андрей Сибига: "Замечания Путина о легитимности президента Украины абсурдны. За четверть века его пребывания в Кремле в Украине сменились три президента на честных выборах".

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