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Названы самоуправления, в которых на выборах стартуют "Прогрессивные"

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Названы самоуправления, в которых на выборах стартуют "Прогрессивные"
Названы самоуправления, в которых на выборах стартуют "Прогрессивные" Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу в Смилтене партия "Прогрессивные " официально объявила о своем участии в предстоящих муниципальных выборах. Партия будет баллотироваться в 12 городах и краях Латвии.

Цель партии - "укрепление справедливого, прозрачного и устойчивого управления, заботящегося о благополучии граждан, развитии местных сообществ и поддержке семьи как основы общества".

Сопредседатель "Прогрессивных", министр культуры, Агнесе Лаце подчеркнула приверженность партии созданию местных органов власти, которые работают в интересах народа.

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Партия планирует баллотироваться в Риге, Адажском, Цесисском краях, в Елгаве, в Екабпилсском крае, в Юрмале, в Краславском крае, Резекне, Ропажском, Смилтенском, Прейльском и Валкском краях.

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