В субботу в Смилтене партия "Прогрессивные " официально объявила о своем участии в предстоящих муниципальных выборах. Партия будет баллотироваться в 12 городах и краях Латвии.
Названы самоуправления, в которых на выборах стартуют "Прогрессивные"
Цель партии - "укрепление справедливого, прозрачного и устойчивого управления, заботящегося о благополучии граждан, развитии местных сообществ и поддержке семьи как основы общества".
Сопредседатель "Прогрессивных", министр культуры, Агнесе Лаце подчеркнула приверженность партии созданию местных органов власти, которые работают в интересах народа.
Партия планирует баллотироваться в Риге, Адажском, Цесисском краях, в Елгаве, в Екабпилсском крае, в Юрмале, в Краславском крае, Резекне, Ропажском, Смилтенском, Прейльском и Валкском краях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!