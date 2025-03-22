Названы самоуправления, в которых на выборах стартуют "Прогрессивные"

В субботу в Смилтене партия "Прогрессивные " официально объявила о своем участии в предстоящих муниципальных выборах. Партия будет баллотироваться в 12 городах и краях Латвии.