В Юрмале спасатели освободили водителя из авто, врезавшегося в столб

В 18:57 спасатели получили вызов на улицу Давья в Юрмале, где легковой автомобиль врезался в столб.

Спасатели освободили пострадавшего и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи. В 21:16 работы на месте происшествия завершились.

Согласно обобщенной информации Государственной полиции, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек. Среди пострадавших - трое пешеходов, один велосипедист и двое водителей электросамокатов.

Большинство аварий - 81 - за прошедшие сутки зарегистрировано в Рижском регионе. В Земгале произошло 13 аварий, в Курземе и Латгалии - по 12. В Видземе в полицию поступили сообщения о девяти авариях.

В пятницу задержано пять пьяных водителей

В минувшие сутки сотрудники правоохранительных органов остановили на латвийских дорогах восемь водителей автомобилей и мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, и у пятерых из них концентрация алкоголя превышала полтора промилле, сообщили в Государственной полиции.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено три административных и пять уголовных дел, а одно уголовное дело начато за вождение под воздействием наркотиков.

Оформлен 551 административный протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 200 - за превышение скорости и 14 - за агрессивное вождение.

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