Протесты в Турции продолжаются, задержаны сотни людей

Министр на платформе X сообщил, что 343 подозреваемых были задержаны во время протестов в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне.

Как ранее сообщалось, несмотря на предупреждение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что власти не потерпят "уличного терроризма", в пятницу на улицы Стамбула вышли несколько сотен тысяч человек, чтобы выразить протест против задержания мэра города Экрема Имамоглу. Протесты также прошли в разных регионах Турции.