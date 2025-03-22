В Турции во время протестов против задержания мэра Стамбула в пятницу, 21 марта, были задержаны более 340 человек, сообщил в субботу, 22 марта, министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Протесты в Турции продолжаются, задержаны сотни людей
Министр на платформе X сообщил, что 343 подозреваемых были задержаны во время протестов в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне.
Как ранее сообщалось, несмотря на предупреждение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что власти не потерпят "уличного терроризма", в пятницу на улицы Стамбула вышли несколько сотен тысяч человек, чтобы выразить протест против задержания мэра города Экрема Имамоглу. Протесты также прошли в разных регионах Турции.
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