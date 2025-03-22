Сегодня в Латвийском этнографическом музее под открытым небом отметили весеннее равноденствие.
Фото ⟩ В Этнографическом музее отметили праздник весеннего равноденствия
Во время праздника чествовали солнце, делали стрелы, проводили обряды украшения и вешания больших качелей, красили и катали яйца. Также состоялись традиционные бои яйцами и творческие мастерские для детей.
Весенние латышские и латгальские песни исполняла и знакомила с традициями рижская фольклорная семейная студия Garataka, а рижский ливский ансамбль Līvlist в честь ливов будил птиц по древнему обряду. Этно-группа Ziedi обучала танцам.
Весеннее равноденствие - это праздник, который символизирует начало нового трудового цикла в жизни крестьянина. Его также называют весенним солнцестоянием, когда свет побеждает тьму.
Галерея: Празднование весеннего равноденствия
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