Фото В Этнографическом музее отметили праздник весеннего равноденствия

Во время праздника чествовали солнце, делали стрелы, проводили обряды украшения и вешания больших качелей, красили и катали яйца. Также состоялись традиционные бои яйцами и творческие мастерские для детей.

Весенние латышские и латгальские песни исполняла и знакомила с традициями рижская фольклорная семейная студия Garataka, а рижский ливский ансамбль Līvlist в честь ливов будил птиц по древнему обряду. Этно-группа Ziedi обучала танцам.

Весеннее равноденствие - это праздник, который символизирует начало нового трудового цикла в жизни крестьянина. Его также называют весенним солнцестоянием, когда свет побеждает тьму.

Галерея: Празднование весеннего равноденствия

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