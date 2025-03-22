Папа Франциск будет выписан из больницы в воскресенье

14 февраля Франциска доставили в римскую больницу Gemelli с бронхитом, который вскоре перерос в пневмонию обоих легких. 88-летний Папа перенес несколько респираторных кризисов, что вызвало серьезные опасения за его жизнь.

Состояние Папы улучшается, но ему придется "заново учиться говорить" после кислородной терапии, заявил кардинал Виктор Фернандес.

"Папе гораздо лучше, но кислород в больших дозах все высушивает. Ему нужно будет учиться говорить заново, но его общее физическое состояние такое же, как прежде", - цитировало агентство Reuters кардинала Фернандеса, главу доктринального отдела Ватикана.

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