Во второй половине дня в пятницу энергоснабжение было налажено, и к вечеру «Хитроу» смог возобновить часть рейсов. К утру субботы (ночью «Хитроу» не принимает и не отправляет рейсы) аэропорт уже работал полноценно, но последствия множества отмененных рейсов продолжали сказываться: согласно табло аэропорта, более 30 исходящих рейсов были отменены, более 15 задержаны. Также было отменено больше 70 прибывающих рейсов.

Электроподстанции преобразуют, передают и распределяют электроэнергию на определенных уровнях напряжения.

Как пишет корреспондент Би-би-си Том Симондс, «Хитроу» подключен к трем подстанциям, в нем есть резервные дизельные генераторы, а во втором терминале имеется собственная небольшая электростанция на биомассе мощностью в 10 мегаватт.

Источники бесперебойного питания на аккумуляторах обеспечивали работу критических систем, таких как диспетчерская служба, но для работы всего аэропорта их было недостаточно.

По словам директора аэропорта Томас Вудби, после выхода из строя подстанции North Hyde альтернативные точки подключения к электросети могли обеспечить весь аэропорт, но только после сложного процесса перекоммутации. Этот процесс включал в себя не только перераспределение источников электроэнергии, но и запуск и тестирование множества отключившихся систем — от эскалаторов до систем заправки самолетов.

На эти операции, по его словам, и ушла большая часть дня в пятницу.

В субботу вечером Вудби выпустил новое заявление, в котором приветствовал объявленное правительством расследование. «Мы поддержим все усилия, направленные на то, чтобы понять причины и последствия вчерашнего инцидента за пределами аэропорта», — заявил он.

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