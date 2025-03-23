CNN: Эксперты сомневаются в системе Трампа "Золотой купол"

По мнению экспертов, для эффективной системы необходимы тысячи перехватчиков на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить адекватное покрытие и перехват. Соперники США, скорее всего, будут расширять арсенал наступательных баллистических ракет, но те стоят гораздо меньше, чем перехватчики, отметил собеседник телеканала.

Исполнительный директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Тирни считает, что стратегически, технологически и экономически инициатива Трампа не имеет никакого смысла.

План должен быть представлен к концу марта

Тем не менее, в первую неделю пребывания в должности Дональд Трамп издал указ, предписывающий министру обороны Питу Хегсету представить план разработки и внедрения противоракетного щита следующего поколения к 28 марта.

На этой неделе Стивен Морани, исполняющий обязанности замминистра обороны по закупкам и поддержке, на конференции оборонных программ McAleese в Вашингтоне утверждал, что ведутся работы с промышленной базой и решаются проблемы цепочки поставок.

Чиновники Пентагона перестраивают предложения Минобороны США по проекту бюджета на 2026 год в соответствии с приоритетами Хегсета. В меморандуме руководству Пентагона предписывается сосредоточиться на проекте. Пока неясно, сколько средств оборонное ведомство США запросит на "Золотой купол".

Адмирал ВМС США в отставке: На разработку необходимы 7-10 лет