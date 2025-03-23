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Скончался барабанщик групп Jauns Mēness и K. Remonts Юрис Кройчс

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Фото статьи
Фото: www.facebook.com/karemonts

В пятницу, 21 марта, скончался выдающийся латвийский барабанщик Юрис Кройчс (1962-2025). Об этом в своем профиле на Facebook в пятницу сообщил музыкант и ведущий программ Латвийского радио Карлис Казакс.

Юрис Кройчс управлял ударной установкой в нескольких латвийских популярных и альтернативных музыкальных группах: Jauns Mēness, Mielavs un Pārcēlāji и K. Remonts. В течение двух лет (1999-2001) он также играл в постфольклорной группе Iļģi.

Фото статьи
Фото: TVNET arhīvs

В начале 1991 года по приглашению музыканта Айнара Миелаваса к группе Jauns Mēness присоединились барабанщик Юрис Кроичс и бас-гитарист Илварс Залитис, оба ранее игравшие в группе K. Remonts. Вместе с этим пополнением состава музыкантов была записана самая узнаваемая песня группы Piekūns skrien debesīs. Песня стала краеугольным камнем нового звучания группы, которое музыковед Артемий Троицкий определил как "балт (или балтийский) рок".

Игра Юриса Кроичса на барабанах характеризовалась концентрированной, точно переданной и отчетливо мощной энергетикой, проявление которой - особенно в концертном исполнении - чередовалось с редкими вспышками виртуозности.

Портал TVNET выражает соболезнования семье, друзьям и поклонникам Юриса Кроичса.

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