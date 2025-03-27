Троицкий: "Пугачева - неудобный экспонат для российской власти"

На этот раз публицист стал гостем в эфире программы Drama Queens, в которой разбирали так называемое "расследование" в отношении Аллы Пугачевой, вышедшее на прокремлевском канале "НТВ". Оно касалось жизни Примадонны на Кипре и в Израиле, ее финансового состояния, а также было показано неэтичное преследование звезды журналисткой с нетактичными вопросами.

"Я думаю, что на Алле Пугачевой это не отражается почти никак. Очень странным образом всю эту историю с Пугачевой, которая реально длится 30-40 секунд, назвали "сенсационным интервью". Естественно, это не интервью и не сенсационное. Это просто смешно. Была обычная словесная перепалка", - отметил Артемий Троицкий.

Он уверен, что российским пропагандистам не так просто очернить Примадонну:

"Алла Пугачева - очень неудобный экспонат для нынешней российской власти. Очень неудобный, потому что это слишком большой кусок для того, чтобы его проглотить и что-то с этим сделать".

Конечно, одной части аудитории можно внушить, что Алла Борисовна - предатель, но это "ничего не означает". "Отдельно еще имеются ее голос и песни, которые не задушишь, не убьешь. Без "Арлекино", без "Маэстро", без "Миллиона алых роз" представить себе страну Россию просто в принципе невозможно. Как бы население этой страны к Алле Пугачевой ни относилось", - подчеркивает Троицкий, добавляя, что к Примадонне в РФ относятся по-прежнему хорошо.

Видео: Интервью с Артемием Троицким

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