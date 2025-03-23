Среди них — мужчина в самом центре города, в которого попала пуля, когда при проезде бронетехники российские военные открыли заградительный огонь. Он до сих пор остается неопознанным.

Игорь Барткив объясняет, что более четырех десятков тел все еще лежат в безымянных могилах из-за невозможности провести ДНК-анализ. В некоторых случаях возможные родственники уехали за границу и не могут предоставить материал для ДНК-идентификации. В других — вообще неизвестно, где искать родных. Ведь среди погибших могли быть и неместные, например, строители или другие приезжие рабочие. Или просто одинокие люди без родных и даже знакомых в Буче.

Например, еще в конце апреля 2022 года бучанский морг разыскивал родственников 17 человек (как идентифицированных, так и неидентифицированных), которые могли бы их похоронить.

Несколько пожилых человек умерло от голода.

Издание New York Times сразу после деоккупации описывало ситуацию в частном доме престарелых в Буче.

«Шесть человек в доме престарелых умерли от голода, рассказали работники кладбища, которые забирали тела в начале апреля. Вестибюль был ледяным, и четверо из умерших находились на веранде. В соседнем доме те же работники сняли с ветки дерева повесившуюся женщину», — писали американские журналисты.

Игорь Барткив подтверждает эту информацию, но отмечает, что обстоятельства смерти этих людей до конца не выяснены.