Вс, 23.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Подготовлен проект о назначении Рукса начальником Госполиции на второй срок

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Начальник Госполиции Арманд Рукс
Начальник Госполиции Арманд Рукс Фото: Zane Bitere/LETA

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило проект постановления правительства о продлении срока полномочий начальника Государственной полиции генерала Арманда Рукса до 13 октября 2030 года, говорится в общедоступной информации.

Рукс был утвержден в должности правительством 13 октября 2020 года. Согласно закону, начальник Госполиции назначается на пятилетний срок министром внутренних дел после утверждения его кандидатуры Кабинетом министров.

Летом, всего уйдет в отставку заместитель Рукса, глава Главного управления криминальной полиции генерал Андрей Гришин.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх