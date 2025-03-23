Страны Балтии и Финляндия лучше других государств-членов Евросоюза подготовлены к противодействию гибридным угрозам со стороны России, пишет бывший министр внутренних дел Латвии, а ныне научный сотрудник программы "Демократическая устойчивость" Европейского центра политического анализа (CEPA) Мария Голубева в статье, опубликованной на сайте CEPA, сообщает агентство LETA.
Голубева прокомментировала подготовку стран Балтии к противодействию российским гибридным угрозам (2)
В соцсетях она также отметила, что из стран Балтии наивысшая готовность - у Литвы, но в целом готовность всех трех стран Балтии оценивается сравнительно хорошо.
По оценке Голубевой, не все страны ЕС готовы сопротивляться гибридный угрозам со стороны России, однако нахождение рядом с Россией способствовало большему понимаю и готовности в ближайших к ней странах. По словам Голубевой, в силу своего расположения и истории оккупации страны Балтии, пожалуй, наиболее осведомлены об угрозе гибридных атак и, после Финляндии, наиболее подготовлены к противостоянию с Россией.
Она указала, что Эстония, Латвия и Литва сталкиваются с различными угрозами, включая саботаж, направленный на их обороноспособность и связь, например, неоднократное повреждение подводных кабелей, широкий спектр киберугроз и дезинформации, а также использование миграции в качестве оружия со стороны Беларуси.
Голубева сослалась на исследователя из аналитического центра Chatham House Кира Джайлза, который утверждает, что схема операций России в Европе включает в себя не только реальные акты саботажа, но и разведку, тестирование и ситуационную осведомленность как в физической, так и в цифровой среде, уделяя особое внимание коммуникациям, логистике и управлению чрезвычайными ситуациями.
Эксперт подчеркивает, что Россия проверяет свой потенциал влияния на страны, ориентированные на Запад, реакцию правительств и институтов, а также устойчивость общества, которое она ежедневно намеренно загрязняет дезинформацией.
Опыт стран Балтии показывает, что понимание угроз не всегда означает готовность им противостоять, но помогает быстрее принимать политические решения для укрепления устойчивости, отметила Голубева.
Как указала Голубева, хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что страны Балтии значительно опережают многие регионы Западной Европы в мониторинге и предотвращении гибридных угроз, они отстают в сотрудничестве друг с другом. Голубева считает, что понимание тенденций гибридной войны можно улучшить за счет совместного мониторинга путем создания чего-то вроде виртуальной платформы обмена информацией о гибридных угрозах в регионе.
По мнению эксперта, фрагментарный мониторинг и принятие решений также влияют на действия на уровне ЕС, где существующие механизмы координации, такие как механизмы Интегрированного политического реагирования на кризисы (IPCR) и Hybrid Fusion Cell в Европейской службе внешних действий, по ее мнению, недостаточно эффективны для масштабов существующих гибридных атак.
Однако еще более сложной задачей, чем создание механизма быстрого реагирования, является обеспечение действительно эффективной координации, отметила Голубева.
Она указала, что госуправления стран Балтии, хотя и являются новаторскими во многих отношениях, по-прежнему в основном используют подход "сверху вниз" к управлению кризисами и организации гражданской защиты. Между тем, по словам эксперта, Финляндия и Украина доказывают, что более эффективным подходом является вовлечение граждан "снизу вверх", например, через местные волонтерские сети.
Голубева отметила, что недавно, проводя курсы для кризисных руководителей самоуправлений и представителей гражданского общества в Латвии, она стала свидетельницей напряженной дискуссии между должностным лицом, ответственным за защиту гражданского населения, и местным волонтером. В ходе обсуждения вопроса о том, как реагировать на кризисы, возникли разногласия: муниципальные власти видели в этом сотрудничество с оперативными службами, в то время как местные активисты хотели более четко определенной роли и доступных каналов связи, которые способствовали бы обмену информацией "снизу вверх". "Это немного, и такие механизмы следует создавать быстро, если мы хотим, чтобы "участие всего общества" стало чем-то большим, чем просто лозунгом", - отметила Голубева.
Доверие является еще одним ключевым фактором, определяющим устойчивость к гибридным угрозам, указала Голубева, отметив, что, как и в других странах Европы, российская дезинформация в странах Балтии также пытается подорвать доверие граждан к демократически избранным правительствам.
Как отмечает эксперт, в Латвии есть дополнительные вызовы - местные политики в Латгале, граничащей с Беларусью и Россией, порой используют пророссийские нарративы в публичной коммуникации. Это, в свою очередь, порождает недоверие к местным или национальным властям - в зависимости от того, кого местные жители предпочитают в качестве лидеров общественного мнения, отметила эксперт.
По ее словам, во время очередных учений по моделированию кризиса в Даугавпилсе руководитель негосударственной организации сказал ей: "Обмен информацией в кризисной ситуации - это вопрос доверия. Мы бы не стали делиться ею с нашими городскими властями".
Голубева отметила, что латвийские законодатели пытаются смягчить подобные ситуации, вводя требование, согласно которому с лета 2025 года руководителям самоуправлений потребуется доступ к гостайне. Эксперт считает, что этот шаг рассматривается как защитный механизм от мэров, склонных поддерживать Россию.
По мнению Голубевой, страны Балтии в тесном сотрудничестве с Евросоюзом продемонстрировали способность предпринимать стратегические шаги по снижению своей уязвимости перед российскими угрозами. По ее словам, одним из наиболее наглядных примеров стало продуманно организованное и успешно реализованное отключение от единой электросетевой системы России БРЭЛЛ, что снизило зависимость от российской электроэнергии.
Эксперт отмечает, что еще до начала нынешних совместных усилий стран Балтии и Северной Европы - членов НАТО по защите критически важной инфраструктуры в Балтийском море эксперты утверждали, что для защиты от подводных гибридных угроз необходимо более тесное сотрудничество. Голубева считает, что, учитывая неопределенность вокруг НАТО при новой администрации США, эффективный ответ в будущем маловероятен без более тесного сотрудничества и инвестиций со стороны ЕС.
По ее словам, что необходимость единого европейского ответа на гибридные угрозы была признана в докладе президента Финляндии Саули Ниинистё Европейской комиссии, в котором утверждалось, что не менее 20% бюджета ЕС следует инвестировать в повышение безопасности блока и готовности к кризисам.
Однако, как отмечает эксперт, реализация нового подхода затянулась из-за неравномерного развития политического сознания в Европе. Эксперт добавила, что понимание угрозы наконец-то появилось не только в странах Балтии и Северной Европы, но также в Польше и Германии. В то же время, как признают многие лица, принимающие решения в регионе, знать о проблеме - это одно, а предпринять действия - совсем другое, считает Голубева.
По мнению эксперта, страны Балтии могут послужить примером в меняющемся ландшафте безопасности, предприняв смелые шаги по защите энергетической инфраструктуры и повышению кибербезопасности, а также приняв меры по защите демократических институтов от российских посредников.
"Устойчивость архитектуры европейской безопасности к гибридным угрозам должна быть обеспечена совместными усилиями, и страны Балтии могут продолжить играть в этом лидирующую роль", - считает эксперт.
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