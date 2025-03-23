Голубева отметила, что латвийские законодатели пытаются смягчить подобные ситуации, вводя требование, согласно которому с лета 2025 года руководителям самоуправлений потребуется доступ к гостайне. Эксперт считает, что этот шаг рассматривается как защитный механизм от мэров, склонных поддерживать Россию.

По мнению Голубевой, страны Балтии в тесном сотрудничестве с Евросоюзом продемонстрировали способность предпринимать стратегические шаги по снижению своей уязвимости перед российскими угрозами. По ее словам, одним из наиболее наглядных примеров стало продуманно организованное и успешно реализованное отключение от единой электросетевой системы России БРЭЛЛ, что снизило зависимость от российской электроэнергии.

Эксперт отмечает, что еще до начала нынешних совместных усилий стран Балтии и Северной Европы - членов НАТО по защите критически важной инфраструктуры в Балтийском море эксперты утверждали, что для защиты от подводных гибридных угроз необходимо более тесное сотрудничество. Голубева считает, что, учитывая неопределенность вокруг НАТО при новой администрации США, эффективный ответ в будущем маловероятен без более тесного сотрудничества и инвестиций со стороны ЕС.

По ее словам, что необходимость единого европейского ответа на гибридные угрозы была признана в докладе президента Финляндии Саули Ниинистё Европейской комиссии, в котором утверждалось, что не менее 20% бюджета ЕС следует инвестировать в повышение безопасности блока и готовности к кризисам.

Однако, как отмечает эксперт, реализация нового подхода затянулась из-за неравномерного развития политического сознания в Европе. Эксперт добавила, что понимание угрозы наконец-то появилось не только в странах Балтии и Северной Европы, но также в Польше и Германии. В то же время, как признают многие лица, принимающие решения в регионе, знать о проблеме - это одно, а предпринять действия - совсем другое, считает Голубева.

По мнению эксперта, страны Балтии могут послужить примером в меняющемся ландшафте безопасности, предприняв смелые шаги по защите энергетической инфраструктуры и повышению кибербезопасности, а также приняв меры по защите демократических институтов от российских посредников.

"Устойчивость архитектуры европейской безопасности к гибридным угрозам должна быть обеспечена совместными усилиями, и страны Балтии могут продолжить играть в этом лидирующую роль", - считает эксперт.

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