Энди Терк, заместитель командующего Силами дальнего радиолокационного обнаружения Фото: BBC

Трамп ясно дал понять Европе, что, впервые со времен Второй мировой войны, ей не стоит воспринимать военную поддержку США как нечто само собой разумеющееся.

Это заставляет страны Балтии нервничать. Они провели 40 лет в составе Советского Союза, пока тот не распался в конце холодной войны. Сейчас они являются членами как ЕС, так и НАТО, но Путин по-прежнему считает, что Балтия должна вернуться в сферу влияния России.

И если российский президент одержит победу в Украине, не переключит ли он затем свое внимание на государства Балтии — особенно если почувствует, что Трамп не захочет вмешиваться и защищать их?

«Экономика России перестраивается»

Иэн Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ, считает, что если в Украине в конечном итоге будет достигнуто долгосрочное перемирие, Путин вряд ли остановится на этом.

«Никто в здравом уме не хотел бы думать, что новая война в Европе не за горами. Но реальность такова, что все больше европейских представителей разведки говорят нам об этом… Будь то через три года, пять лет или десять лет — они говорят, что представление о том, что мир в Европе продлится вечно, теперь осталось в прошлом».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Фото: Getty Images

Российская экономика встала на военные рельсы. Примерно 40% федерального бюджета тратится на оборону и внутреннюю безопасность, все большую часть экономики занимает военное производство.