Видео Привокзальная площадь в Риге превратилась в общественный туалет. Дума комментирует

Журналисты решили разобраться, кто отвечает за содержание этой территории в порядке.

Выяснилось, что Рижская дума не имеет отношения ни к зданию бывшего игорного зала, ни к земле вокруг него. Латвийская железная дорога тоже не владеет этим участком. И даже торговый центр Origo, расположенный неподалеку, не несет за него ответственности.

Фактическим владельцем территории является малоизвестная частная фирма. Представители Origo уже обращались к ее руководству с просьбой привести место в порядок, но состояние осталось прежним.

В Рижской муниципальной полиции рассказали, что жители неоднократно жаловались на беспорядок в этом районе.

"О такого вида нарушениях в конкретном районе получено более тысячи сообщений от жителей. Но речь идет в целом о районе, а не о конкретном месте.

Полиция реагирует, проводит процессуальные работы: согласно правилам Рижской думы, фиксируем неубранные территории, констатируем нарушения, и начинаем [административные] процессы", - пояснил Марис Лапиньш, начальник Латгальского отделения Рижской полиции самоуправления, и добавил, что физическим лицам может грозить штраф до 70 денежных единиц, а юридическим - до 280.

Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс объяснил, что сначала владельцу территории предоставляют возможность самостоятельно навести порядок. Если он этого не делает, в редких случаях самоуправление может провести уборку и потребовать компенсацию, но это сложный юридический процесс.

"Но это очень важное место, и мы ему уделим большое внимание - чтобы полиция самоуправления присмотрела, чтобы все там убрали. Но в первую очередь - будем работать с владельцем, чтобы он убрал эту территорию", - сказал представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

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