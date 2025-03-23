Частный оператор платной парковки отправил штрафную квитанцию автовладелице Лиене по адресу, где она уже не проживает. В Государственной инспекции данных подчеркивают, что такая практика является нарушением, и призывают жителей сообщать о подобных случаях. Об этом рассказал телеканал LTV в программе 4. studija.
Видео ⟩ Владельцу авто отправили штраф на старый адрес. Это законно?
О штрафе Лиене узнала только благодаря бывшим соседям - иначе уже на следующий день к ней могли бы прийти коллекторы.
Просмотрев сайты с жалобами, женщина поняла, что она не единственная, кто не знал о выписанном штрафе.
Владелец одной из платных автостоянок объяснил 4. studija, что у парковок нет права получать какие-либо данные о владельце автомобиля, кроме адреса, указанного в Государственном регистре транспортных средств. Это адрес, актуальный на момент регистрации авто.
При смене места жительства автовладельцы могут одновременно обновить регистрационные данные в техпаспорте автомобиля, но эта процедура платная и стоит около 15 евро.
В Государственной инспекции данных заявляют, что отправка штрафов по неактуальному адресу является нарушением обработки персональных данных. Жителей, которые столкнулись с такой ситуацией, призывают написать жалобу в инспекцию.
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