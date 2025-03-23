В Юрмале насчитывается около 3000 исторических зданий, из которых почти 400 имеют статус культурных памятников. Муниципальные здания либо уже отреставрированы, либо находятся в процессе восстановления, но частные постройки в разном состоянии. Несмотря на возможность получить софинансирование и налоговые льготы, многие владельцы не восстанавливают свои дома. В вопросе разбиралась программа 4. studija.
В Юрмале культурно-исторические развалины домов портят облик: почему владельцы бездействуют?
Журналисты программы 4. studija насчитали пять заброшенных зданий на улице Юрас - все они являются местными архитектурными памятниками. Некоторые уже признаны деградирующими среду, из-за чего на них наложен повышенный налог на недвижимость.
Среди таких объектов есть здание, принадлежащее посольству Польши. Посольство игнорирует запросы самоуправления и не отвечает на письма.
Как объясняет руководитель Центра культурного пространства и дизайна окружающей среды Юрмалы Гундарс Укис, в прошлом владельцы поддерживали здания, но сейчас у многих нет желания или финансовых ресурсов.
Дополнительная сложность в том, что улица Юрас находится в прибрежной защитной зоне, где действуют строгие строительные ограничения.
Если владелец хочет внести изменения в масштабы застройки, например, пристроить часть здания, проложить коммуникации или сделать проезд во дворе, требуется детальное планирование. Однако если здание будет восстановлено в том виде, в каком оно было 100 лет назад, детальное планирование не требуется.
Старший территориальный планировщик Отдела территориального планирования города Юрмалы Рита Насуле пояснила, что разработка детального плана - это трудоемкий процесс, который может занять более года. Различные исследования и планы должны быть согласованы примерно с 12 ответственными учреждениями.
Как указали в самоуправлении, приобретение таких зданий - это привилегия и честь, однако покупка одновременно сопряжена с рядом обязанностей. Бывали случаи, когда владельцы намеренно доводили здания до аварийного состояния, чтобы их можно было снести и построить новые. В девяностые годы даже были случаи преднамеренных поджогов.
Часть владельцев начинают реставрационные работы только после того, как повышается налог на недвижимость или накладываются штрафы, но есть и такие, которые предпочитают платить повышенный налог и штрафы, так как это обходится дешевле, чем процесс реставрации здания.
Самоуправление работает над тем, чтобы такие объекты изымались у безответственных владельцев.
Укис пояснил, что закон о защите культурных памятников позволяет самоуправлению изымать культурный памятник. Однако закон требует, чтобы после изъятия здание использовалось в общественных целях.
В Управлении национального культурного наследия указали, что процесс реставрации многих зданий останавливается, если владелец хочет переоборудовать их в жилой дом для круглогодичного проживания, хотя изначально они были построены как летние дачи.
"Уход за зданиями, если делать это вовремя, не так уж и дорог. Покрасить деревянный дом, купить качественную краску на основе льняного масла или привести в порядок крышу. Если здание хорошо содержится, оно может простоять вечно, но если человек ничего не делает и говорит, что у него нет времени или возможностей даже для элементарных вещей, то это зачастую просто лень", - рассуждала руководитель Рижского регионального отдела Управления национального культурного наследия наследия Иева Марта.
В управлении подчеркнули, что владельцам таких зданий зачастую идут навстречу даже в случаях, когда уже начата незаконная реконструкция.
Штраф не накладывается, но указывается, что следует сделать для сохранения культурно-исторической ценности здания. Тем, кто хочет приобрести такие дома, рекомендуют тщательно изучить все условия и требования.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!