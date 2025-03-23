В Юрмале культурно-исторические развалины домов портят облик: почему владельцы бездействуют?

Как указали в самоуправлении, приобретение таких зданий - это привилегия и честь, однако покупка одновременно сопряжена с рядом обязанностей. Бывали случаи, когда владельцы намеренно доводили здания до аварийного состояния, чтобы их можно было снести и построить новые. В девяностые годы даже были случаи преднамеренных поджогов.

Часть владельцев начинают реставрационные работы только после того, как повышается налог на недвижимость или накладываются штрафы, но есть и такие, которые предпочитают платить повышенный налог и штрафы, так как это обходится дешевле, чем процесс реставрации здания.

Самоуправление работает над тем, чтобы такие объекты изымались у безответственных владельцев.

Укис пояснил, что закон о защите культурных памятников позволяет самоуправлению изымать культурный памятник. Однако закон требует, чтобы после изъятия здание использовалось в общественных целях.

В Управлении национального культурного наследия указали, что процесс реставрации многих зданий останавливается, если владелец хочет переоборудовать их в жилой дом для круглогодичного проживания, хотя изначально они были построены как летние дачи.

"Уход за зданиями, если делать это вовремя, не так уж и дорог. Покрасить деревянный дом, купить качественную краску на основе льняного масла или привести в порядок крышу. Если здание хорошо содержится, оно может простоять вечно, но если человек ничего не делает и говорит, что у него нет времени или возможностей даже для элементарных вещей, то это зачастую просто лень", - рассуждала руководитель Рижского регионального отдела Управления национального культурного наследия наследия Иева Марта.

В управлении подчеркнули, что владельцам таких зданий зачастую идут навстречу даже в случаях, когда уже начата незаконная реконструкция.

Штраф не накладывается, но указывается, что следует сделать для сохранения культурно-исторической ценности здания. Тем, кто хочет приобрести такие дома, рекомендуют тщательно изучить все условия и требования.

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