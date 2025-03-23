Как могло случиться, что, когда поступило достаточно точное сообщение о сотнях килограммов героина, которые могут пройти через Латвию, не последовало никакой реакции? Информация, находящаяся в распоряжении программы De facto, позволяет выдвинуть версию о том, что таможня сообщила Налоговой и таможенной полиции о рискованном грузе, однако никто не отслеживал его вплоть до момента, когда он покинул Латвию. В конце концов, наркотики были конфискованы немецкой таможней на основании сообщения латвийской таможни. В то же время в Службе государственных доходов (VID) началась служебная проверка, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.
Программа: в Латвии "пропустили" 450 кг героина. Начата служебная проверка
В начале февраля немецкая таможня сообщила о задержании в Травемюнде рекордной партии героина - 450 килограммов. По приблизительным оценкам, стоимость такого груза может составлять около 30 миллионов евро.
Груз прибыл в Германию на пароме из Лиепаи. Ожидалось, что в начале февраля груз с наркотиками достигнет получателя в Нидерландах. О возможном перемещении груза сообщили компетентные органы Нидерландов и Бельгии.
Конфискованный объем эквивалентен примерно одной пятой от всего героина, который ежегодно изымается во всех странах Европейского Союза (8-10 тонн).
Крупнейшие конфискации героина в 2022 году:
- Нидерланды - 2,6 тонны;
- Франция - 1,4 тонны;
- Бельгия - 1,3 тонны;
- Италия - 0,6 тонны;
- Болгария - 0,3 тонны.
(Источник: отчет Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости - EUDA, 2024).
Немецкие власти гордятся задержанием крупной партии героина. В то же время в Латвии VID инициировала служебную проверку, чтобы выяснить, как именно отреагировали структурные подразделения службы, когда была получена точная информация о том, что груз проходит через Латвию.
"О том, каким образом эта информация используется, конечно, регулируется различными внутренними нормативными актами. И о том, было ли это сделано достаточно быстро, своевременно и корректно, я инициировала служебную проверку, в ходе которой выяснится, нужно ли что-то улучшить в этой системе", - заявила программе De facto генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.
Немецкая таможня обнаружила героин, проверяя груз с помощью мобильного рентгеновского устройства. Наркотики, герметично запаянные в пакеты, были спрятаны в 11 000 флаконов, которые также выполняли функцию освежителей воздуха с ароматом лаванды.
Так как газовая смесь с ароматизаторами, содержащаяся во флаконах, является легко воспламеняемой, их вскрытие могло быть взрывоопасным. Для этой работы были приглашены пожарные.
"450 килограммов героина - это значительное количество, которое было тщательно спрятано, но оно не осталось незамеченным для таможенников. Хорошее международное сотрудничество также способствовало этому успеху", - сообщила пресс-служба таможенного управления Гамбурга. Однако управление отказалось предоставить программе De facto дополнительную информацию, в том числе о роли Латвии в расследовании.
Скорее всего, груз поступил по так называемому Северному маршруту - он проходит из Центральной Азии через Россию и страны Балтии, а затем направляется в Центральную Европу.
Сообщение о поступлении в ЕС крупной партии героина получила и Таможенная служба Латвии. Конкретную информацию таможня не комментирует, но предполагается, что полученные данные были достаточно точными, чтобы с ними можно было работать.
В латвийской таможне подчеркивают, что груз не пересекал внешнюю границу Латвии, то есть границу с Россией или Белоруссией, где действует таможенная служба.
"Оперативные действия осуществляет Налоговая и таможенная полиция как правоохранительный орган. Как я уже сказал, таможенная служба выполняет свои задачи в пунктах таможенного контроля, в местах пересечения границы, а затем, передавая эту информацию, каждое из ведомств принимает решение о дальнейших действиях. Сейчас я говорю вам о таможенной службе. Если мы получаем такую информацию, мы ее оцениваем. Теоретически, если машина могла бы прибыть в один из восточных пограничных пунктов, то мы бы ее ожидали", - рассказал директор Таможенного управления VID Раймонд Зукулс.
Скорее всего, героин попал в Латвию со стороны Эстонии. Камеры, установленные в местах пересечения границы на главных автодорогах страны, этот груз не зафиксировали, но также неизвестно, двигался ли автомобиль именно по этим дорогам.
Специалисты таможни передали информацию о возможном наркотрафике также в Налоговую и таможенную полицию, которая отвечает за поиск контрабандных грузов внутри страны.
"К сожалению, конкретные операции мы, конечно, не комментируем, но, говоря в общем, могу сказать, что такие операции обычно не проводятся за один день - это долгосрочная работа. (..) Да, мы ранее предпринимали действия в связи с этим случаем. Не буду комментировать конкретное место, конкретное время, поскольку, к сожалению, у нас нет на это полномочий", - заявил директор Налоговой и таможенной полиции Айгар Прусакс.
Сказанное частично совпадает с информацией, находящейся в распоряжении De facto, согласно которой Налоговая и таможенная полиция, получив предупреждение о партии героина, не отреагировала, оправдываясь тем, что подобная информация уже поступала ранее, была проверена и не подтвердилась.
Похожий ответ последовал и на повторное, более точное сообщение, вплоть до указания номера машины. На вопрос о том, правда ли, что Налоговая и таможенная полиция неоднократно отказывалась проверять информацию, Прусакс ответил: "Я не буду это комментировать. Думаю, скорее всего, это было не так".
Автомобиль с грузом героина, спрятанным в освежителях воздуха, пересек всю Латвию до Лиепаи. Таможенные камеры, работающие в районе Лиепайского порта, эту машину не зафиксировали. Скорее всего, автомобиль направился в порт по одной из объездных дорог, хотя там установлены знаки, запрещающие движение грузового транспорта.
Однако, заехав на паром, машина попала в поле зрения Таможенного управления. "Коллега, который также работал над этим вопросом, пришел к выводу, что этот автомобиль, можно сказать, сам загнал себя в ловушку. Он находится на пароме, который определенное время - час или полтора - находится в море, а это значит, что сбежать невозможно. Конечный пункт назначения парома известен, информация передана коллегам, и, соответственно, результат налицо. Такова общая картина событий", - поясняет начальник Таможенного управления Раймонд Зукулс.
"Мы не будем комментировать конкретную ситуацию, но тот факт, что машина оказалась в ловушке, указывает на то, что целостность информации и риск-анализа была сохранена. Преступники направились туда, куда им и следовало", - сказал начальник Налоговой и таможенной полиции Айгар Прусакс. Однако он не объясняет более подробно действия службы и ее участие в данном случае, чаще всего отвечая на вопросы коротко: "Мы не комментируем."
О том, что события развивались не совсем гладко, свидетельствует служебная проверка, которую проводит Отдел внутреннего контроля Службы государственных доходов (VID).
"После того, как я узнала об этом случае, у меня возникли вопросы, и я попросила объяснения у двух структурных подразделений VID: у Таможенного управления, которое среагировало хорошо и уведомило немецких коллег, и у Налоговой и таможенной полиции, которая с следующего года отделяется от VID. Получив объяснения, у меня появилось еще больше вопросов, и я решила не тратить время впустую, а привлечь профессионалов, которые в рамках служебной проверки смогут дать ответы на эти вопросы", - заявила глава VID Байба Шмите-Роке.
Ожидается, что служебная проверка продлится до середины апреля.
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