Программа: в Латвии "пропустили" 450 кг героина. Начата служебная проверка

Однако, заехав на паром, машина попала в поле зрения Таможенного управления. "Коллега, который также работал над этим вопросом, пришел к выводу, что этот автомобиль, можно сказать, сам загнал себя в ловушку. Он находится на пароме, который определенное время - час или полтора - находится в море, а это значит, что сбежать невозможно. Конечный пункт назначения парома известен, информация передана коллегам, и, соответственно, результат налицо. Такова общая картина событий", - поясняет начальник Таможенного управления Раймонд Зукулс.

"Мы не будем комментировать конкретную ситуацию, но тот факт, что машина оказалась в ловушке, указывает на то, что целостность информации и риск-анализа была сохранена. Преступники направились туда, куда им и следовало", - сказал начальник Налоговой и таможенной полиции Айгар Прусакс. Однако он не объясняет более подробно действия службы и ее участие в данном случае, чаще всего отвечая на вопросы коротко: "Мы не комментируем."

О том, что события развивались не совсем гладко, свидетельствует служебная проверка, которую проводит Отдел внутреннего контроля Службы государственных доходов (VID).

"После того, как я узнала об этом случае, у меня возникли вопросы, и я попросила объяснения у двух структурных подразделений VID: у Таможенного управления, которое среагировало хорошо и уведомило немецких коллег, и у Налоговой и таможенной полиции, которая с следующего года отделяется от VID. Получив объяснения, у меня появилось еще больше вопросов, и я решила не тратить время впустую, а привлечь профессионалов, которые в рамках служебной проверки смогут дать ответы на эти вопросы", - заявила глава VID Байба Шмите-Роке.

Ожидается, что служебная проверка продлится до середины апреля.

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