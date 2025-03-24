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"Включает гимн России и поливает грязью в соцсетях": хозяйка собачьего приюта не дает жизни своим соседям

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Недавно на праздничном мероприятии телеканала TV3 защитницу животных из волости Саарде (Эстония) Ирмели Грёнберг удостоили звания "Гордость Эстонии". Однако ее соседи утверждают, что на самом деле животные страдают, поскольку живут в неподобающих условиях. В ситуации разбиралась репортер Kuuuurija Кристийна Рейманд, сообщает Rus.Postimees.

В крошечном Килинги-Нымме действует благотворительная организация, которая, по словам местных жителей, скорее напоминает концентрационный лагерь для собак.

Некоммерческая организация (НКО), о которой сообщили в редакцию, называется Aita Mind Koju, а ее руководитель Ирмели Грёнберг - человек известный.

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