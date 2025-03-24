Пн, 24.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

"Красная армия, убирайся домой!" В Вильнюсе на ограде посольства РФ появилось граффити

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Вильнюс
Вильнюс Фото: Vaidotas Grybauskas/Shutterstock

Утром в субботу, 22 марта, на ограде российского посольства в Вильнюсе была замечена сделанная по-английски надпись с призывом к Красной армии убираться домой.

По данным Департамента полиции, около 10:30 было замечено, что на улице Украинос Дидвирю (Героев Украины) на ограждении посольства красной и зеленой краской написано Red Army и Go home.

Сотрудники полиции собрали материал о нарушении общественного порядка.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх