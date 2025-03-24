Утром в субботу, 22 марта, на ограде российского посольства в Вильнюсе была замечена сделанная по-английски надпись с призывом к Красной армии убираться домой.
"Красная армия, убирайся домой!" В Вильнюсе на ограде посольства РФ появилось граффити
По данным Департамента полиции, около 10:30 было замечено, что на улице Украинос Дидвирю (Героев Украины) на ограждении посольства красной и зеленой краской написано Red Army и Go home.
Сотрудники полиции собрали материал о нарушении общественного порядка.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!