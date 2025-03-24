Гражданам Латвии для въезда в Великобританию с апреля потребуется электронное разрешение

Кроме того, с ETA можно будет въехать в Великобританию на срок до трех месяцев с использованием исключения по визе Creative Worker. Виза Creative Worker позволяет таким лицам, как, например, артисты, актеры, танцоры, музыканты и дизайнеры, временно работать в творческом секторе в Великобритании. Кроме того, с этим разрешением можно будет въезжать в Великобританию и с целью разрешенной оплачиваемой занятости.

С ETA нельзя будет находиться в Великобритании более шести месяцев, работать на оплачиваемой или неоплачиваемой работе в британской компании или в качестве самозанятого лица, за исключением случаев, когда это разрешено в связи с оплачиваемой занятостью, или по исключению визы Creative Worker.

Кроме того, ETA не позволит запрашивать пособия или другие государственные средства, проживать в Великобритании, часто или последовательно совершая кратковременные посещения, заключать брак, регистрировать гражданское партнерство или подавать заявку на регистрацию брака или гражданского партнерства.

На сайте правительства Великобритании отмечается, что самым быстрым способом подачи заявки является британское приложение ETA, доступное на платформах App Store и Google Pay.

Для подачи заявления на ETA понадобится паспорт, с которым планируется путешествовать, доступ к электронной почте, а также действующее средство для оплаты ETA. Можно использовать карты Visa, Mastercard и American Express, JCB или Apple Pay, Google Pay.

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