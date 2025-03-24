Согласно обвинению, мужчина записал у себя дома и затем выложил в Facebook видеоролик под названием: "Коронавирус уже в Латвии! Пожалуйста, поделись и предупреди других!".

Этот видеоролик содержал высказывания, поданные в форме, оскорбляющей достоинство, и направленные на провоцирование вражды в отношении людей китайской национальности и Китая как государства. В частности, в ролике говорилось: "китайцев и Китай как страну надо ликвидировать, а китайцы умеют делать только поддельные товары и фальшивые мобильные телефоны", - указывается в обвинении.

Также в этом видео, как утверждается, он сознательно распространял ложную информацию о наличии в Латвии случаев заражения коронавирусом Covid-19. Это утверждение не соответствовало действительности - на тот момент в стране не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Указанные сведения были фейковыми и представляли угрозу общественному здоровью, вызвали значительное волнение и чувство неуверенности среди населения, а также нарушили работу Центра профилактики и контроля заболеваний, указано в обвинительном заключении.

"Своими действиями обвиняемый ввел общество в заблуждение относительно реальной ситуации с распространением вируса в стране, тем самым породив сомнения в работе Центра профилактики и контроля заболеваний и других задействованных учреждений, побуждая думать, что государство скрывает важную информацию от населения", - сообщили в прокуратуре.

Дело изначально было передано в Рижский городской суд, который признал Эндзиньша виновным в разжигании национальной, этнической и расовой ненависти, а также в хулиганстве. Согласно статье 52 Уголовного закона, в срок наказания было зачтено время пребывания Эндзиньша под арестом - с 31 января по 6 апреля.

Затем, в ходе апелляционного рассмотрения, Рижский окружной суд признал Эндзиньша виновным в разжигании национальной ненависти в связи с его публикациями в Facebook, назначив ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

После этого было подано кассационное заявление, и Верховный суд отправил дело на повторное рассмотрение. Окружной суд повторно рассмотрел дело и оправдал Эндзиньша, однако прокуратура вновь обжаловала приговор.

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