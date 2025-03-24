Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд уголовное дело, в рамках которого Ник Эндзиньш обвиняется в разжигании национальной ненависти на платформе социальной сети Facebook. Об этом агентству LETA сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Ранее Рижский окружной суд оправдал Эндзиньша, однако прокурор подал протест на это решение.
В решении Верховного суда указывается, что при квалификации преступления не имеет значения, является ли призыв к ненависти основным или второстепенным посланием. Существенным является сам факт наличия в публикации призыва к разжиганию национальной, этнической, расовой или религиозной вражды.
Также суд подчеркнул, что слово "ликвидировать", использованное обвиняемым, должно оцениваться в контексте всего сообщения - изолированный анализ этого слова не позволяет установить действительный смысл сказанного.
При рассмотрении подобных дел суду надлежит учитывать также социальный контекст, существовавший на момент произошедшего, - отметили в инстанции. Суд должен оценить, не создавал ли общественный настрой, вызванный опасениями по поводу распространения вируса Covid-19, повышенный риск того, что подобные высказывания будут восприняты особенно остро и, с высокой вероятностью, приведут к проявлениям ненависти в отношении определенной группы лиц.
Ранее, не называя фамилию обвиняемого, прокуратура сообщала агентству LETA, что мужчина обвиняется в разжигании национальной розни и вражды в социальной сети Facebook, а также в хулиганстве.
Согласно обвинению, мужчина записал у себя дома и затем выложил в Facebook видеоролик под названием: "Коронавирус уже в Латвии! Пожалуйста, поделись и предупреди других!".
Этот видеоролик содержал высказывания, поданные в форме, оскорбляющей достоинство, и направленные на провоцирование вражды в отношении людей китайской национальности и Китая как государства. В частности, в ролике говорилось: "китайцев и Китай как страну надо ликвидировать, а китайцы умеют делать только поддельные товары и фальшивые мобильные телефоны", - указывается в обвинении.
Также в этом видео, как утверждается, он сознательно распространял ложную информацию о наличии в Латвии случаев заражения коронавирусом Covid-19. Это утверждение не соответствовало действительности - на тот момент в стране не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Указанные сведения были фейковыми и представляли угрозу общественному здоровью, вызвали значительное волнение и чувство неуверенности среди населения, а также нарушили работу Центра профилактики и контроля заболеваний, указано в обвинительном заключении.
"Своими действиями обвиняемый ввел общество в заблуждение относительно реальной ситуации с распространением вируса в стране, тем самым породив сомнения в работе Центра профилактики и контроля заболеваний и других задействованных учреждений, побуждая думать, что государство скрывает важную информацию от населения", - сообщили в прокуратуре.
Дело изначально было передано в Рижский городской суд, который признал Эндзиньша виновным в разжигании национальной, этнической и расовой ненависти, а также в хулиганстве. Согласно статье 52 Уголовного закона, в срок наказания было зачтено время пребывания Эндзиньша под арестом - с 31 января по 6 апреля.
Затем, в ходе апелляционного рассмотрения, Рижский окружной суд признал Эндзиньша виновным в разжигании национальной ненависти в связи с его публикациями в Facebook, назначив ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы.
После этого было подано кассационное заявление, и Верховный суд отправил дело на повторное рассмотрение. Окружной суд повторно рассмотрел дело и оправдал Эндзиньша, однако прокуратура вновь обжаловала приговор.
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