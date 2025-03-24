В сообщении министерства указано, что доказательства этой деятельности были получены внутренней разведывательной службой Австрии в ходе анализа устройств, изъятых при обыске в доме задержанной.

В результате расследования было установлено: спустя несколько недель после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, была сформирована ячейка, действовавшая в интересах российских спецслужб и планировавшая масштабную кампанию дезинформации, ориентированную на страны немецкоязычного пространства, включая Австрию.

Группа вела активную деятельность в интернете, но также прибегала к физическим методам воздействия - распространяла наклейки и граффити с ультраправой символикой и националистическими лозунгами. Все это было стилизовано так, чтобы создать впечатление, будто за действиями стоят проукраинские активисты, подчеркивается в заявлении министерства.

Задержанная болгарка, чье имя не разглашается, по информации МВД, играла значительную роль в этих усилиях и выступала как связной агент разведки. Министерство отмечает, что она признала свою работу в интересах ячейки, действовавшей конкретно в 2022 году.

Ровно год назад в Австрии разгорелся крупнейший за последние десятилетия шпионский скандал, когда был задержан бывший сотрудник австрийской разведки. Его обвинили, в частности, в передаче российским спецслужбам данных с мобильных телефонов бывших высокопоставленных австрийских чиновников, а также в содействии подготовке взлома квартиры известного журналиста.

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