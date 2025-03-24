Но это голоса из болота. Тех политиков, которые как страус прячут голову в песок и подставляют свою голую незащищенную задницу, извините за неполиткорректность, сами себя предлагая Путину", - эмоционально говорит Фесенко.

"Они думают, что эта псевдомиротворческая позиция и уход от решений спасут их от войны. Нет. Опыт Второй мировой войны показывает, что именно такие страны станут первыми жертвами. Те, кто будет проявлять свою нерешительность. Поэтому критика в адрес Каи Каллас, как мне кажется, является проявлением политических разногласий внутри Европейского союза. Когда ряд стран не готов к совместной коллективной ответственности в вопросах безопасности", - добавил Владимир Фесенко.

В настоящее время голоса тех, кто думает так же, все реже звучат на страницах европейских СМИ. При этом такие голоса звучат прямо в залах заседаний военных судов в Российской Федерации.

"Я обращался и обращаюсь в первую очередь к Европе с призывом вспомнить истоки нынешней европейской системы. С 1945 года Европа строила мир, в котором хищники не должны были больше быть хозяевами жизни: мир, основанный на принципах права, справедливости, свободы, гуманизма. Европа многого достигла на этом пути и, казалось, навсегда избавилась от массовых убийств и территориальных переделов.

Европа привыкла думать, что этот ее безопасный благополучный мир надежно защищен большим и сильным союзником за океаном. Сегодня ее мир с двух сторон разносят в щепки разносят два мерзавца", - заявил на прошлой неделе в своем последнем слове российский оппозиционер Александр Скобов, которого приговорили к 16 годам тюрьмы за последовательную антипутинскую позицию.

"Мы наблюдаем омерзительную попытку чисто империалистического сговора двух хищников. Еще более подлого сговора, чем Мюнхенский сговор 1938 года. Если путинские аннексии будут узаконены, это обернется катастрофой для цивилизации. Европа, тебя предали, проснись и иди сражайся за свой мир! - сказал Скобов на заседании военного суда в Санкт-Петербурге. - Смерть российско-фашистским захватчикам! Смерть Путину, новому Гитлеру, убийце и подлецу! Слава Украине! Героям слава!"

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