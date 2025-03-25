Стремление Эстонии внести изменения в Закон о церквях и приходах вызвало противостояние, в котором участвуют не только представители Эстонской православной церкви Московского патриархата. Работу над сохранением влияния России в Эстонии по всем правилам информационной войны ведут сотни прокремлевских изданий и блогеров, которые влияют на настроения людей в странах Балтии, сообщает Rus.Postimees.
В ценностном конфликте государства и Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), который длится уже год, обе стороны заявляют о необходимости защиты прав: одна апеллирует к праву на свободу вероисповедания, вторая - к праву на безопасность.
Угрозой безопасности для Эстонии официально признаны патриарх Кирилл и Русская православная церковь как организация. При этом никаких обвинений ЭПЦ МП, ее священников или прихожан в совершении ими правонарушений против безопасности представители государства ни разу не озвучивали.
Церкви было предложено разорвать каноническую связь с Москвой и в этом случае будущие поправки к Закону о церквях и приходах никак ЭПЦ МП не заденут. ЭПЦ МП с предложениями государства и законопроектом не согласилась, поэтому возникла активная общественная дискуссия.
Наши голоса намеренно заглушаются
3 марта на нашем портале было опубликовано мнение епископа Тартуского Даниила, в котором он утверждает, что в медиапространстве господствует одностороннее освещение деятельности ЭПЦ МП.
"В публичных дискуссиях преобладают безосновательные обвинения и суждения людей, не имеющих представления ни о реальной жизни наших приходов, ни о самой природе Церкви. Те редкие смелые голоса, которые пытались представить более взвешенную точку зрения или встать на нашу защиту, утонули в общем медийном шуме или были намеренно заглушены"
епископ Тартуский Даниил