Военный суд Южного округа, заседавший в Ростове-на-Дону, признал виновными 23 военнослужащих и сотрудников "Азова" по статьям о насильственном захвате власти и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщил корреспондент издания SOTAvision.

По информации издания, фигурантами дела, известного как "дело двадцати четырех", являются бойцы полка, сотрудники, а также повара.

Они были захвачены весной 2022 года в Мариуполе и его пригородах.

Украинские военнопленные из полка "Азов" в российском суде Фото: EPA/Scanpix

Из 24 обвиняемых в суде в среду присутствовали только 12.

Двое военнослужащих были обменяны еще до начала судебного разбирательства. Восемь женщин - повара и сотрудница склада - вернулись в Украину в рамках обмена в сентябре 2023 года.

Украинский военнослужащий Александр Ищенко умер в следственном изоляторе в Ростове.

Как сообщает корреспондент "Медиазоны", 12 обвиняемым, присутствовавшим на скамье подсудимых, были назначены реальные сроки заключения в колонии строгого режима - от 13 до 23 лет. Оставшиеся 11 обвиняемых были осуждены заочно.

Производство по делу Ищенко, умершего в следственном изоляторе Ростова, было прекращено, приговор в его отношении не выносился.

Российская правозащитная организация "Мемориал" признала всех обвиняемых по "делу двадцати четырех" политическими заключенными.

Галерея: Украинские военнопленные из полка "Азов" в российском суде

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