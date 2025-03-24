Суд по делу о взятке экс-министра продолжится в начале апреля

Уголовное производство против Броки и предпринимателей было начато KNAB 22 мая 2018 года. Все трое тогда были задержаны.

Брока ранее заявляла, что категорически не признает предъявленные ей обвинения и всегда считала их необоснованными. По ее словам, в деле смешаны два совершенно разных вопроса: её действия как руководителя Федерации биатлона, в рамках которых она, согласно закону о спорте, обращалась ко всем возможным предпринимателям с просьбой поддержать подготовку спортсменов к чемпионатам мира и другим важным соревнованиям.

Она подчеркивала, что именно такую практику предусматривает закон о спорте, и что все спортивные федерации действуют по этому принципу - призывая бизнес оказывать благотворительную поддержку. Брока также утверждала, что документально доказала: ни одного сантима из пожертвованных на биатлон средств она не потратила на личные нужды.

"Я не получила никакого вознаграждения за свою работу, это была общественная деятельность", - заявила она. Кроме того, Брока отметила, что в отношении пожертвований была проведена ревизия, которая подтвердила, что все средства были использованы по целевому назначению - на подготовку спортсменов.

Латвийская федерация биатлона получила три пожертвования, каждое в размере 20 000 евро. Одно из них поступило от компании SIA Roadeks", которая на тот момент косвенно принадлежала также Гунтису Равису, следует из информации портала Firmas.lv.

Иварс Миллерс ранее в комментарии агентству LETA заявил, что не считает себя виновным по выдвинутым обвинениям. Более подробных комментариев он давать не стал.

Как уже сообщалось, тендер на строительство здания Раксту мая был объявлен весной 2018 года. Подрядчика предполагалось выбрать через процедуру переговоров. Первоначальная прогнозная стоимость контракта составляла 33 миллиона евро.

До лета 2019 года Гунтис Равис был совладельцем строительной и производственной группы Skonto Group, в частности, компаний Skonto būve, Skonto Prefab, Skonto Plan и ряда других.

Иварс Миллерс в своё время также был совладельцем Skonto būve и Skonto Plan, а до конца июля 2019 года входил в совет директоров Skonto būve.

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