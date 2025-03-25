"Челночные" переговоры в Эр-Рияде: что известно

25 марта будет опубликовано совместное заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщают ТАСС и РИА "Новости". О подписании каких-либо соглашений не сообщается.

Все это время представители Украины ждали, пока освободятся их визави из США, передает ТАСС. Это подтверждают и западные агентства AFP и Reuters. Накануне состоялись переговоры США с делегацией Украины.

Трамп уверен в скором заключении сделки по ресурсам Украины

О ходе и содержании переговоров было известно мало. За несколько часов до их окончания президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого подписания соглашения с Киевом о разделе доходов от добычи полезных ископаемых в Украине. Кроме того, он сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с Украиной о возможной передаче американским компаниям украинских электростанций.

По словам главы Белого дома, данные темы обсуждаются среди других на переговорах в Эр-Рияде, которые главным образом сосредоточены на прекращении огня в Черном море. "Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые люди говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией, ˂…˃ потому что у нас есть опыт", - цитирует слова Трампа агентство Reuters.

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