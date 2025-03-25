Встреча США и России в Эр-Рияде, последовавшая за переговорами США и Украины, продолжалась 12 часов. По данным Госдепартамента США, Украина и РФ близки к полному прекращению огня.
"Челночные" переговоры в Эр-Рияде: что известно
В Эр-Рияде прошли переговоры делегации США с Украиной и РФ, проходящие по отдельности в закрытом режиме. На встречах в воскресенье и понедельник, 23 и 24 марта, шла речь о частичном перемирии в полномасштабной войне РФ против Украины, продолжающейся уже более трех лет.
Госдепартамент США: Украина и РФ близки к полному прекращению огня
Незадолго перед их окончанием ход переговоров прокомментировала пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс. По ее словам, Украина и РФ близки к полному прекращению огня. "Мы близки к этому, вот что интересно. Мы никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня", - указала она.
Брюс также сообщила, что в настоящее время обсуждается прекращение огня в Черном море, после этого стороны перейдут к дальнейшим темам. В вопросах потенциального мирного соглашения "обеим сторонам придется идти на компромиссы", добавила представитель Госдепартамента.
Переговоры завершились без подписания соглашений
О завершении российско-американских консультаций спустя более 10 часов после их начала, заявил член делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. "Переговоры завершаются", - цитирует его слова "Интерфакс". Позже ТАСС сообщило об окончании встречи делегаций США и России.
25 марта будет опубликовано совместное заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщают ТАСС и РИА "Новости". О подписании каких-либо соглашений не сообщается.
Все это время представители Украины ждали, пока освободятся их визави из США, передает ТАСС. Это подтверждают и западные агентства AFP и Reuters. Накануне состоялись переговоры США с делегацией Украины.
Трамп уверен в скором заключении сделки по ресурсам Украины
О ходе и содержании переговоров было известно мало. За несколько часов до их окончания президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого подписания соглашения с Киевом о разделе доходов от добычи полезных ископаемых в Украине. Кроме того, он сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с Украиной о возможной передаче американским компаниям украинских электростанций.
По словам главы Белого дома, данные темы обсуждаются среди других на переговорах в Эр-Рияде, которые главным образом сосредоточены на прекращении огня в Черном море. "Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые люди говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией, ˂…˃ потому что у нас есть опыт", - цитирует слова Трампа агентство Reuters.
Москва: не стоит ждать прорыва
Между тем, в Москве предупредили, что от переговоров в Саудовской Аравии не стоит ждать ощутимого прорыва для окончания войны в Украине. "Это переговоры, которые проходят за закрытыми дверями. Конечно, нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идет по нескольким направлениям", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры ведутся "по определенной части технических вопросов, одному из сюжетов". "Предстоит проработать еще очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием", - сказал он. По словам Пескова, одна из тем обсуждения - безопасность судоходства в Черном море.
Состав делегаций
Делегацию Украины на переговорах возглавлял министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса. РФ представляли экс-посол в Великобритании Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа.
О составе делегации США официально не сообщалось. По данным Reuters, одним из участников был старший директор в Совете национальной безопасности Эндрю Пик. Кроме того, во встречах участвовал директор планирования политики Госдепартамента Майкл Антон.
"Челночная дипломатия"
Спецпосланник США по Украине Кит Келлог охарактеризовал непрямые переговоры в Эр-Рияде как "челночную дипломатию", при которой американская делегация перемещается между сторонами, проводя встречи с представителями РФ и Украины в "разных комнатах".
Ключевой вопрос нового раунда - 30-дневный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. И Россия, и Украина в принципе согласились на этот частичный режим прекращения огня, но он до сих пор не реализован. США также пытаются распространить перемирие на судоходство в Черном море.
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