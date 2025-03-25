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Видео В Сербии тысячи человек вышли на протест против проекта недвижимости зятя Трампа

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Протесты с Сербии
Протесты с Сербии Фото: AP/Scanpix

Тысячи людей в Сербии протестуют против планов превратить бывшую штаб-квартиру армии, разрушенную в результате бомбардировок НАТО в 1999 году, в роскошный комплекс, финансируемый компанией зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, сообщает АР.

Протестующие в Белграде требовали вернуть зданию его прежний статус объекта культурного наследия и отказаться от планов проекта.

В прошлом году правительство Сербии одобрило многомиллионный контракт с Кушнером на строительство комплекса, включающий аренду земли в центре Белграда сроком на 99 лет.

Митинг в понедельник стал частью антикоррупционного движения, которое началось после того, как в ноябре обрушился бетонный навес на железнодорожной станции на севере Сербии. В результате трагедии погибли 16 человек.

Критики возлагают вину за аварию на коррупцию в правительстве, халатность и несоблюдение правил безопасности строительства во время реконструкции.

Понедельник также был днем ​​памяти жертв бомбардировок 1999 года.

Сербы по-прежнему возмущены воздушной войной НАТО под руководством США, которая была начата с целью остановить репрессии Белграда против албанских сепаратистов в Косово.

Разбомбленный бывший военный комплекс стал символом сопротивления.

Проект застройки предполагает строительство на участке отеля Трампа, роскошных апартаментов, офисных помещений и магазинов, а также мемориала жертвам бомбардировки.

Сербские архитекторы, инженеры и оппозиционные партии выступают против сделки с Кушнером, в то время как президент Александр Вучич и его правительство защищают план, описывая его как способ модернизации столицы.

Вучич - сторонник Трампа.

Президент Сербии также поддерживает тесные отношения с Китаем и Россией и отказался присоединиться к западным санкциям против Москвы, хотя формально он хочет, чтобы Сербия вступила в Евросоюз.

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