Тысячи людей в Сербии протестуют против планов превратить бывшую штаб-квартиру армии, разрушенную в результате бомбардировок НАТО в 1999 году, в роскошный комплекс, финансируемый компанией зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, сообщает АР.
Видео ⟩ В Сербии тысячи человек вышли на протест против проекта недвижимости зятя Трампа
Протестующие в Белграде требовали вернуть зданию его прежний статус объекта культурного наследия и отказаться от планов проекта.
В прошлом году правительство Сербии одобрило многомиллионный контракт с Кушнером на строительство комплекса, включающий аренду земли в центре Белграда сроком на 99 лет.
Митинг в понедельник стал частью антикоррупционного движения, которое началось после того, как в ноябре обрушился бетонный навес на железнодорожной станции на севере Сербии. В результате трагедии погибли 16 человек.
Критики возлагают вину за аварию на коррупцию в правительстве, халатность и несоблюдение правил безопасности строительства во время реконструкции.
🇷🇸 Anti-West/NATO protest was held today in Belgrade, Serbia.— kos_data (@kos_data) March 24, 2025
Protesters holding Russian, Chinese, Iraqi, Palestinian, and North Korean flags called for the annexation of Kosovo. pic.twitter.com/Jv1N7bdkUN
Понедельник также был днем памяти жертв бомбардировок 1999 года.
Сербы по-прежнему возмущены воздушной войной НАТО под руководством США, которая была начата с целью остановить репрессии Белграда против албанских сепаратистов в Косово.
Разбомбленный бывший военный комплекс стал символом сопротивления.
Проект застройки предполагает строительство на участке отеля Трампа, роскошных апартаментов, офисных помещений и магазинов, а также мемориала жертвам бомбардировки.
Сербские архитекторы, инженеры и оппозиционные партии выступают против сделки с Кушнером, в то время как президент Александр Вучич и его правительство защищают план, описывая его как способ модернизации столицы.
Вучич - сторонник Трампа.
Президент Сербии также поддерживает тесные отношения с Китаем и Россией и отказался присоединиться к западным санкциям против Москвы, хотя формально он хочет, чтобы Сербия вступила в Евросоюз.
On the anniversary of the aggression against Yugoslavia, a large-scale protest against NATO is taking place in Belgrade.— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) March 24, 2025
The protesters gathered near the destroyed General Staff building, which became one of the symbols of the 1999 bombings. pic.twitter.com/kiUvt2h7HT
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