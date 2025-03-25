Видео В Сербии тысячи человек вышли на протест против проекта недвижимости зятя Трампа

Протестующие в Белграде требовали вернуть зданию его прежний статус объекта культурного наследия и отказаться от планов проекта.

В прошлом году правительство Сербии одобрило многомиллионный контракт с Кушнером на строительство комплекса, включающий аренду земли в центре Белграда сроком на 99 лет.

Митинг в понедельник стал частью антикоррупционного движения, которое началось после того, как в ноябре обрушился бетонный навес на железнодорожной станции на севере Сербии. В результате трагедии погибли 16 человек.

Критики возлагают вину за аварию на коррупцию в правительстве, халатность и несоблюдение правил безопасности строительства во время реконструкции.

🇷🇸 Anti-West/NATO protest was held today in Belgrade, Serbia.



Protesters holding Russian, Chinese, Iraqi, Palestinian, and North Korean flags called for the annexation of Kosovo. pic.twitter.com/Jv1N7bdkUN — kos_data (@kos_data) March 24, 2025

Понедельник также был днем ​​памяти жертв бомбардировок 1999 года.