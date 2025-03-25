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Главы МИД стран Балтии встретятся с госсекретарем США Рубио

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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже Фото: Zane Bitere/LETA

Министры иностранных дел стран Балтии встретятся с госсекретарем США Марко Рубио во вторник в Вашингтоне, сообщила на платформе Х министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Рубио встретится с Браже, министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной и министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом в Госдепартаменте США.

Министр иностранных дел Латвии сообщила, что во время встречи планируется обсудить углубление латвийско-американских отношений в области безопасности, экономики и технологий.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел, в понедельник и вторник Браже находится с рабочим визитом в Вашингтоне, где запланированы встречи с госсекретарем США, с представителями администрации США и Конгресса США. Визит проходит по приглашению Рубио.

Браже примет участие в мероприятии памяти жертв депортации, посетит организованное посольством Латвии мероприятие в честь награжденного "Оскаром" латвийского анимационного фильма "Поток" и встретится с латышской диаспорой.

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