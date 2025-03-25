Разосланные PMLP письма массово "вешают" портал Latvija.gov.lv

Как сообщает портал в социальных сетях, Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) разослало пользователям э-адреса уведомления о возможности узнать избирательный участок. Это вызвало большой интерес у людей, что, в свою очередь, приводит к перебоям в работе портала Latvija.gov.lv.

По данным агентства LETA, сегодня около полудня работа портала все еще была значительно нарушена.

Работу портала Latvija.gov.lv обеспечивает Государственное агентство цифрового развития, которое является учреждением госуправления, подчиненным министру умного управления и регионального развития.

Напомним, выборы в самоуправления в Латвии пройдут в первую субботу июня.

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