Вт, 25.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Разосланные PMLP письма массово "вешают" портал Latvija.gov.lv

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Человек за компьютером. Иллюстративное фото
Человек за компьютером. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Официальный государственный портал Latvija.gov.lv во вторник был значительно перегружен в связи с рассылкой гражданам информации о выборах.

Как сообщает портал в социальных сетях, Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) разослало пользователям э-адреса уведомления о возможности узнать избирательный участок. Это вызвало большой интерес у людей, что, в свою очередь, приводит к перебоям в работе портала Latvija.gov.lv.

По данным агентства LETA, сегодня около полудня работа портала все еще была значительно нарушена.

Работу портала Latvija.gov.lv обеспечивает Государственное агентство цифрового развития, которое является учреждением госуправления, подчиненным министру умного управления и регионального развития.

Напомним, выборы в самоуправления в Латвии пройдут в первую субботу июня.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх