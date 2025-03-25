Стражи порядка заметили автомобиль Audi на улице Лачплеша. Поскольку задний номерной знак не соответствовал, сотрудники полиции призвали водителя остановиться, чтобы посмотреть, что происходит. Транспортное средство остановилось, однако его водитель отказалась предоставить какие-либо документы.

"Я вам объясняю, что вы встретили живую сущность, которая находится вне вашей юрисдикции. Моя машина обозначена конкретными обозначениями. Я не вхожу в вашу юрисдикцию и вообще не в одну юрисдикцию ни в Латвии, ни вообще на Земле", - убедительно рассказала женщина.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники Госполиции и медики, которые провели с женщиной беседу и констатировали, что госпитализация ей не нужна.

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