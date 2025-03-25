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Видео Что делать владельцам авто, если штрафы с парковок поступают по неправильному адресу?

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no "4. studijas" sižeta

Действия управляющего частной автостоянкой при направлении штрафной квитанции нарушителю по адресу, не являющемуся задекларированным им адресом проживания, являются нарушением данных, выяснила передача Латвийского телевидения 4. studija в Государственной инспекции данных.

О штрафной квитанции, отправленной ей по неактуальному адресу проживания, передаче рассказала Лиене. О том, что таковая пришла, Лиене узнала благодаря информации соседей по прежнему месту жительства. В противном случае еще один день и в дверь Лиене постучались бы взыскатели долгов.

Перелистывая порталы жалоб, можно понять, что Лиене не единственная, кто о наличии наказания и не подозревал.

Передача связалась с владельцем одной из платных автостоянок, который на условиях анонимности рассказал, что уже 20 лет борется за то, чтобы система была приведена в порядок: сейчас автостоянки не имеют права получать другие данные владельца, кроме адреса, указанного в государственном регистре транспортных средств и их водителей, то есть задекларированного адреса, который был актуален в момент регистрации авто.

Подробнее в сюжете 4. studija!

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