Видео Что делать владельцам авто, если штрафы с парковок поступают по неправильному адресу?

О штрафной квитанции, отправленной ей по неактуальному адресу проживания, передаче рассказала Лиене. О том, что таковая пришла, Лиене узнала благодаря информации соседей по прежнему месту жительства. В противном случае еще один день и в дверь Лиене постучались бы взыскатели долгов.

Перелистывая порталы жалоб, можно понять, что Лиене не единственная, кто о наличии наказания и не подозревал.

Передача связалась с владельцем одной из платных автостоянок, который на условиях анонимности рассказал, что уже 20 лет борется за то, чтобы система была приведена в порядок: сейчас автостоянки не имеют права получать другие данные владельца, кроме адреса, указанного в государственном регистре транспортных средств и их водителей, то есть задекларированного адреса, который был актуален в момент регистрации авто.

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