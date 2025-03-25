Действия управляющего частной автостоянкой при направлении штрафной квитанции нарушителю по адресу, не являющемуся задекларированным им адресом проживания, являются нарушением данных, выяснила передача Латвийского телевидения 4. studija в Государственной инспекции данных.
Видео ⟩ Что делать владельцам авто, если штрафы с парковок поступают по неправильному адресу?
О штрафной квитанции, отправленной ей по неактуальному адресу проживания, передаче рассказала Лиене. О том, что таковая пришла, Лиене узнала благодаря информации соседей по прежнему месту жительства. В противном случае еще один день и в дверь Лиене постучались бы взыскатели долгов.
Перелистывая порталы жалоб, можно понять, что Лиене не единственная, кто о наличии наказания и не подозревал.
Передача связалась с владельцем одной из платных автостоянок, который на условиях анонимности рассказал, что уже 20 лет борется за то, чтобы система была приведена в порядок: сейчас автостоянки не имеют права получать другие данные владельца, кроме адреса, указанного в государственном регистре транспортных средств и их водителей, то есть задекларированного адреса, который был актуален в момент регистрации авто.
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