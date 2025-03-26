В Эстонии лицо с двойным гражданством приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену

Согласно обвинению, до 2022 года Макаров давал указания фиксировать военную технику союзных сил, ее перемещение и детали в Латвии, а затем передавал полученную информацию России.

В обвинительном заключении также указывается, что в начале 2024 года Макаров получил из России задание устроить поджог автомобиля с украинскими регистрационными номерами в Тарту. Он попытался связать акт вандализма с пророссийской политической партией Koos ("Вместе"), распылив название партии на капоте машины и оставив на бутылке с зажигательной смесью послание: "Украинцы, езжайте домой".

Макаров снял горящий автомобиль на видео и выложил запись на платформе Telegram. Позже видео распространилось и в других соцсетях. После поджога он вернулся в Псков.

Следствие также установило, что Макарову было поручено следить за бывшим офицером российской армии, который дезертировал и проживал в Литве. Макаров отправился в Вильнюс, где вел скрытое наблюдение за перебежчиком возле его места жительства, фиксируя его передвижение с помощью различных устройств, а затем вернулся в Эстонию.

Суд пришел к выводу, что представленных доказательств достаточно и они убедительно подтверждают вину Макарова в государственной измене. Также суд не нашел ни правовых оснований, ни смягчающих обстоятельств, которые могли бы изменить оценку противоправности или степени его вины, поэтому признал его виновным.

Суд особо подчеркнул, что действия Макарова были осознанными. Им двигала идеологическая убежденность, а не случайность, и в его действиях прослеживался четкий, целенаправленный замысел.

Кроме тюремного срока, Макаров обязан выплатить 10 731 евро в качестве компенсации судебных расходов. Также совместно с соучастником он должен возместить потерпевшему 18 900 евро по гражданскому иску.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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