Поджигатели Музея оккупации приговорены к нескольким годам тюрьмы

Обвинения по делу были предъявлены Константину Энгелсу, Виталию Лукьяновичу и Валентину Размерице.

Суд приговорил Энгелса, заказавшего поджог, к шести годам и двум месяцам лишения свободы и двум годам пробационного надзора, Лукьяновича, который был посредником, - к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и двум годам пробационного надзора, а исполнителя Размерицу - к шести годам лишения свободы и двум годам испытательного срока с двухлетним ограничением в правах.

Кроме того, суд солидарно обязал обвиняемых выплатить 730 евро в качестве компенсации материального ущерба и 1800 евро в качестве компенсации морального ущерба.

Суд также постановил солидарно взыскать с обвиняемых в пользу потерпевшего VSIA Valsts nekustamie īpašumi компенсацию материального ущерба в размере 5151 евро.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.