Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в среду приветствовал решение Вашингтона ограничить визит делегации США в Гренландию посещением американской военной базы после того, как предыдущие планы вызвали возмущение Дании и ее автономной территории Гренландия, сообщает AFP.
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс объявил во вторник, что в пятницу он вместе со своей женой Ушей отправится на базу Космических сил США Питуффик в Гренландии.
Заявление было сделано всего через несколько часов после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Муте Эгеде резко раскритиковали планы делегации США посетить арктический остров без приглашения.
Белый дом объявил, что Уша Вэнс посетит Гренландию с четверга по субботу, а Эгеде сообщил, что в визите также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолц. Американские СМИ сообщили, что в визите примет участие министр энергетики Крис Райт.
Уша Вэнс должна была посетить "исторические места, узнать о наследии Гренландии и посмотреть гренландскую национальную гонку на собачьих упряжках" в юго-западном городе Сисимиут, сообщил Белый дом.
Вместо этого Джеймс Дэвид и Уша Вэнс теперь отправятся на базу Питуффик только для того, чтобы посетить размещенных там военнослужащих Космических сил США и "увидеть, что происходит с безопасностью [Гренландии]", - заявил вице-президент США в видеообращении.
"Я считаю - это очень позитивно, что американцы отменили свой визит в гренландское общество. Они посетят только свою базу в Питуффике, и нам против этого возразить нечего", - указал общественному вещателю DR глава МИД Дании.
Первоначальные планы вызвали негативную реакцию гренландских и датских политиков, тем более что в настоящее время в Гренландии ведутся переговоры о формировании нового коалиционного правительства.
"Автомобили [службы безопасности США], доставленные несколько дней назад, отправляются обратно, а жена вице-президента США и советник по национальной безопасности не посетят гренландскую общественность", - заявил Леке Расмуссен.
"Этот вопрос закрывается, и это позитивно", - добавил он.
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