Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс объявил во вторник, что в пятницу он вместе со своей женой Ушей отправится на базу Космических сил США Питуффик в Гренландии.

Заявление было сделано всего через несколько часов после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Муте Эгеде резко раскритиковали планы делегации США посетить арктический остров без приглашения.

Белый дом объявил, что Уша Вэнс посетит Гренландию с четверга по субботу, а Эгеде сообщил, что в визите также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолц. Американские СМИ сообщили, что в визите примет участие министр энергетики Крис Райт.

Уша Вэнс должна была посетить "исторические места, узнать о наследии Гренландии и посмотреть гренландскую национальную гонку на собачьих упряжках" в юго-западном городе Сисимиут, сообщил Белый дом.