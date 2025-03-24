Вторая леди США Уша Вэнс посетит Гренландию

Согласно заявлению, опубликованному Белым домом в воскресенье, 23 марта, Вэнс с делегацией будет находиться в Гренландии с четверга, 27 марта, по субботу, 29 марта, чтобы посетить исторические места и познакомиться с историей и культурой острова. Уолтц в заявлении не упоминается.

Вэнс сначала прибудет в столицу острова Нуук, а затем примет участие в традиционных гонках на собачьих упряжках в Сисимиуте, втором по величине городе Гренландии, которые начнутся в субботу, сообщает гренландская газета Sermitsiaq.

Ссылаясь на анонимные источники, датские телеканалы DR и TV 2 сообщают, что правительство США просило провести официальные встречи Вэнс с датскими и гренландскими чиновниками, но получило отказ.

В начале января сын Трампа Дональд Трамп-младший посетил Нуук с однодневным частным визитом.

Трамп неоднократно заявлял о своем желании взять Гренландию, принадлежащую Дании, под контроль США и не исключал применения военной силы.

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