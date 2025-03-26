В торговом центре Olimpia в Риге произошла утечка углекислого газа

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) подтвердила агентству LETA, что в 16:24 поступил вызов на улицу Азенес, где, по предварительной информации, в подвале общественного здания в техническом помещении прорвало трубу, и произошла утечка углекислого газа.

Продолжается эвакуация людей и автомобилей, а также работы по устранению утечки.

На месте происшествия работают пять автоцистерн VUGD.

Представитель Olimpia Лиене Апине сообщила, что точные причины аварии еще выясняются, но она возникла из-за систем охлаждения магазина Rimi.

В настоящее время угрозы для персонала и посетителей нет. Пока нет информации о том, когда торговый центр может вновь открыться.

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