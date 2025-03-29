Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел в пятницу, 28 марта, в Гренландии всего три часа, однако за это время он успел с атакующей риторикой выступить против политики безопасности Дании. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на видеозаписи порицает тон бывшего союзника. В то же время он делает Вашингтону предложение.
Видео ⟩ Глава МИД Дании критикует риторику Вэнса: с близкими союзниками так не разговаривают
"Так не надо говорить с близкими союзниками", - министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен (Lars Løkke Rasmussen) резкими словами упрекнул вице-президента США Джей Ди Вэнса. На видеозаписи на платформе X, которая была выпущена всего через несколько часов после визита Вэнса в Гренландию, Расмуссен дал республиканцу урок дипломатии.
Ранее вице-президент США подверг Данию резкой критике, обратившись к американским военным на американской базе в Питуфике. Копенгаген делает слишком мало для безопасности Гренландии, учитывая угрозы России и Китая, считает верный друг президента США Дональда Трампа.
Dear American friends.— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) March 28, 2025
We agree that status quo in the Artcic is not an option.
So let’s talk about how we can fix it - together.
Lars Løkke Rasmussen
Danish Foreign Minister pic.twitter.com/vQrcUP7cwi
Конечно, Дания открыта для критики, подчеркнул Расмуссен. Однако он добавил: "Но если говорить честно: мы совсем не довольны тоном, которым она подается".
Таким образом нельзя говорить с близкими союзниками, какими министр до сих пор считает США и Данию. Хотя он адресовал свои слова "нашим американским друзьям и каждому, кто будет слушать", он явно откликнулся на речь Вэнса.
"Если вы этого хотите, давайте поговорим об этом"
Расмуссен предложил переговоры о более мощном военном присутствии США в Гренландии. Он сказал, что совместное оборонное соглашение 1951 года предлагает для этого широкие возможности. "Если вы этого хотите, то давайте поговорим об этом", - сказал либеральный политик. Он объяснил, что США резко сократили свое военное присутствие на острове, принадлежащем Дании, с 1945 года. "Мы можем сделать гораздо больше в соответствии с заключенным соглашением", - сказал Расмуссен.
Отвечая на критику Вэнса по поводу конференции в Копенгагене, он ответил: "(...) Факт в том, что все мы получили выгоду от мира. Мы все действовали на основании предположения, что Арктика есть и это должен быть регион малой напряженности. Но эти времена прошли. Статус-кво не является решением". Поэтому Дания уже решила вложить один миллиард долларов США (около 920 миллионов евро) в безопасность Арктики. Не стоит забывать и о том, что Гренландия входит в состав НАТО, добавил Расмуссен.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил в пятницу в Гренландии базу американской армии и на пресс-конференции упрекнул Данию в том, что она сделала недостаточно для Гренландии.
"Наше послание Дании очень простое: вы не сделали достаточно хорошей работы для жителей Гренландии. Вы недостаточно вкладывали в благо жителей Гренландии и недостаточно вкладывали в архитектуру безопасности этой невероятной красивой земли", - выразил мнение Вэнс.
«Это надо менять. Поскольку это не изменилось, именно поэтому политика [президента США Дональда] Трампа в Гренландии такова, какая она есть", - добавил он.
Трамп после возвращения в Белый дом неоднократно высказывал претензии в адрес Гренландии, чем вызывал напряженность в отношениях с Данией.
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