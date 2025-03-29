Видео Глава МИД Дании критикует риторику Вэнса: с близкими союзниками так не разговаривают

"Если вы этого хотите, давайте поговорим об этом"

Расмуссен предложил переговоры о более мощном военном присутствии США в Гренландии. Он сказал, что совместное оборонное соглашение 1951 года предлагает для этого широкие возможности. "Если вы этого хотите, то давайте поговорим об этом", - сказал либеральный политик. Он объяснил, что США резко сократили свое военное присутствие на острове, принадлежащем Дании, с 1945 года. "Мы можем сделать гораздо больше в соответствии с заключенным соглашением", - сказал Расмуссен.

Отвечая на критику Вэнса по поводу конференции в Копенгагене, он ответил: "(...) Факт в том, что все мы получили выгоду от мира. Мы все действовали на основании предположения, что Арктика есть и это должен быть регион малой напряженности. Но эти времена прошли. Статус-кво не является решением". Поэтому Дания уже решила вложить один миллиард долларов США (около 920 миллионов евро) в безопасность Арктики. Не стоит забывать и о том, что Гренландия входит в состав НАТО, добавил Расмуссен.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил в пятницу в Гренландии базу американской армии и на пресс-конференции упрекнул Данию в том, что она сделала недостаточно для Гренландии.

"Наше послание Дании очень простое: вы не сделали достаточно хорошей работы для жителей Гренландии. Вы недостаточно вкладывали в благо жителей Гренландии и недостаточно вкладывали в архитектуру безопасности этой невероятной красивой земли", - выразил мнение Вэнс.

«Это надо менять. Поскольку это не изменилось, именно поэтому политика [президента США Дональда] Трампа в Гренландии такова, какая она есть", - добавил он.

Трамп после возвращения в Белый дом неоднократно высказывал претензии в адрес Гренландии, чем вызывал напряженность в отношениях с Данией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!