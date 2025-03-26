"Мы должны ее иметь". Трамп снова заявил о намерении заполучить Гренландию

Эгеде назвал первоначальный план иностранной интервенцией, отметив, что правительство не разослало приглашения на визит.

"Я считаю очень позитивным тот факт, что американцы отменили свой визит в Гренландию. Они посетят только свою базу в Питуффике, и мы ничего не имеем против этого", - заявил в среду министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в интервью общественному телеканалу DR.

Официальные лица Гренландии неоднократно заявляли, что Гренландия не желает быть территорией ни Дании, ни США, но открыта для ведения бизнеса со всеми.

По данным опросов общественного мнения, большинство гренландцев поддерживают независимость от Дании, но не присоединение к США.

После выборов 11 марта в Гренландии сформировано временное правительство, и партии все еще ведут переговоры о формировании нового коалиционного правительства. Эгеде призвал "все страны уважать этот процесс".

Марк Якобсен, преподаватель Датского королевского оборонного колледжа, назвал решение ограничить визит США деэскалацией - термин, который также использовал министр иностранных дел Дании.

"Тот факт, что власти Гренландии и Дании заявляют, что вам здесь не рады, имеет важное значение", - сказал Якобсен агентству AFP, добавив, что ожидаемое негативное освещение в СМИ и социальных сетях, а также протесты против официальных лиц США также могли сыграть свою роль в изменении программы визита.

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