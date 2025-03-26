Президент США Дональд Трамп перед запланированным на пятницу визитом вице-президента в Гренландию подтвердил свои претензии на территорию Дании, заявив, что Соединенным Штатам необходимо взять остров под контроль ради международной безопасности, сообщает AFP.
"Мы должны ее иметь". Трамп снова заявил о намерении заполучить Гренландию
Уже сообщалось, что вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в пятницу отправится в Гренландию со своей супругой Ушей, где они посетят базу Космических сил США в Питуффике. Первоначально американцы планировали гораздо более обширную программу, однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Муте Эгеде резко раскритиковали планы делегации США посетить арктический остров без приглашения. Позднее Вашингтон объявил, что визит делегации США в Гренландию ограничится посещением военной базы США.
После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно подчеркивал, что он хочет, чтобы Гренландия стала частью Соединенных Штатов, и отказывался исключать применение силы для достижения своей цели.
"Она нам нужна, мы должны ее иметь. И это остров, который - с точки зрения обороны и даже наступательных действий - является чем-то, что нам нужно, особенно в таком мире, каким он есть сейчас, - цитирует Трампа "Украинская правда". - И мы должны его иметь. Мне неприятно об этом говорить, но нам придется его иметь".
Первоначальный план делегации США вызвал негативную реакцию гренландских и датских политиков, учитывая также тот факт, что в настоящее время в Гренландии ведутся переговоры по формированию нового коалиционного правительства.
Эгеде назвал первоначальный план иностранной интервенцией, отметив, что правительство не разослало приглашения на визит.
"Я считаю очень позитивным тот факт, что американцы отменили свой визит в Гренландию. Они посетят только свою базу в Питуффике, и мы ничего не имеем против этого", - заявил в среду министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в интервью общественному телеканалу DR.
Официальные лица Гренландии неоднократно заявляли, что Гренландия не желает быть территорией ни Дании, ни США, но открыта для ведения бизнеса со всеми.
По данным опросов общественного мнения, большинство гренландцев поддерживают независимость от Дании, но не присоединение к США.
После выборов 11 марта в Гренландии сформировано временное правительство, и партии все еще ведут переговоры о формировании нового коалиционного правительства. Эгеде призвал "все страны уважать этот процесс".
Марк Якобсен, преподаватель Датского королевского оборонного колледжа, назвал решение ограничить визит США деэскалацией - термин, который также использовал министр иностранных дел Дании.
"Тот факт, что власти Гренландии и Дании заявляют, что вам здесь не рады, имеет важное значение", - сказал Якобсен агентству AFP, добавив, что ожидаемое негативное освещение в СМИ и социальных сетях, а также протесты против официальных лиц США также могли сыграть свою роль в изменении программы визита.
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