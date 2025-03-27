Корреспондент Латвийского радио 4 и платформы LSM+ Елена Вихрова теряет зрение из-за наследственного заболевания. На данный момент она уже не может работать. Теперь она просит помощи, сообщает Rus.LSM.
Латвийской журналистке нужна помощь, чтобы спасти глаза
Заболевание Елены наследственное, диагноз был поставлен еще в детстве:
"У мамы и у бабушки то же самое. Лет в 10 поставили диагноз. Видела идеально, но заболели глаза. Окулист сказал, что такая же история. С того момента зрение стало медленно ухудшаться. Это был не быстрый процесс. Специфика заключается в том, что на роговице - это наш верхний слой глаза - начинает вырабатываться белок, который разрушает роговицу, теряет прозрачность, и ты видишь как будто через мутное стекло".
Случай Елены очень сложный. В Латвии доктора не берутся оперировать. В данном случае нужна послойная трансплантация роговицы, которую в нашей стране не делают.
Но удалось найти клинику в Милане, где готовы прооперировать глаза. Однако стоимость операции на каждом глазу - 10 000 евро. Еще необходимы средства на дорожные расходы. Елена надеется на помощь неравнодушных людей. На 7 апреля назначена первая операция. Вторую операцию нужно будет делать через полгода.
Объявлена акция помощи Елене Вихровой (наст. фам. - Храповицкая). Также можно сделать пожертвование, позвонив по телефону 9 000 63 84. Стоимость звонка - 1,42 евро.
Реквизиты:
Labdarības fonds BeOpen
Reģ.Nr. 50008218201
Konta № LV69CBBR1123215500800
Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)
Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Jeļenai Hrapovickaj (Vihrovai)
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