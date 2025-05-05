Пожар на улице Салдус в Риге: пострадал один человек

Ночью при пожаре в жилом доме в Риге пострадал человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
Вызов на ул. Салдус спасатели получили в 1:33. В одноэтажном многоквартирном доме в одной из квартир горели бытовые вещи на площади пять квадратных метров. До прибытия спасателей своими силами эвакуировался один человек, который пострадал при пожаре и был передан медикам.
Незадолго до 23 часов спасатели отправились в Маткульскую волость Тукумского края, где начался пожар на ферме. Открытым пламенем горела кровля одноэтажного заброшенного здания на площади 300 квадратных метров. В работах по тушению пожара приняли участие и пожарные добровольческих пожарных обществ Сабиле и Занте.
За минувшие сутки служба получила 41 вызов: 13 на тушение пожаров, 20 на спасательные работы, еще восемь вызовов оказались ложными.
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